Cinemex se luce este jueves 11 de septiembre con dos estrenos

Este jueves 11 de septiembre, Cinemex recibe a la cartelera dos estrenos que prometen atrapar al público desde el primer momento. Historias intensas y llenas de emoción donde los protagonistas enfrentan ambiciones desmedidas, amores complicados y decisiones que pondrán a prueba su valor y sus límites.

Desde mundos de lujo y apariencia impecable hasta escenarios oscuros donde la rivalidad y la obsesión marcan cada paso, estas películas combinan pasión, peligro y giros inesperados que mantendrán al espectador al borde de su asiento.

A continuación te compartimos los dos estrenos:

Uno de los estrenos que llega a Cinemex es "La Hermanastra Fea", una propuesta que combina el terror con la reinvención de un clásico cuento de hadas.

Un relato oscuro y sangriento que le da un giro al clásico de Cenicienta. La Hermanastra Fea sigue la historia de Elvira, la hermanastra, quien hará lo imposible por conquistar el corazón del príncipe. En un reino donde la belleza se mide con crueldad, Elvira deberá enfrentarse a la radiante Cenicienta y demostrar hasta dónde está dispuesta a llegar para convertirse en la soberana del baile y la mujer más admirada del reino.

También llega el estreno de "Sueños", una historia que combina pasión, ambición y decisiones que cambian la vida.

Fernando (Isaac Hernández), un talentoso bailarín de ballet originario de México, anhela alcanzar el reconocimiento internacional y construir una vida en Estados Unidos. Confiando en que su amante Jennifer (Jessica Chastain), una mujer de la alta sociedad, lo respaldará, decide dejarlo todo atrás, apenas escapando de la muerte en el intento. Sin embargo, su llegada trastoca el mundo cuidadosamente planeado de Jennifer, quien ahora hará todo lo posible por proteger tanto sus planes como la vida que ha construido.

Otros estrenos

200% Lobo

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

Haz clic en “Obtener mi folio”.

Luego selecciona “Usar beneficio”.

Elige Cinemex.

Compra tus folios.

Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

MF