Deportes | Liga MX

Calendario de partidos de la J8 del Apertura 2025

Entérate de cómo se jugarán los partidos, los horarios y canales de transmisión de cada uno, para que no te pierdas ningún detalle de lo que pasará en la octava fecha del futbol mexicano

Por: Oralia López

La J8 comenzará la acción con tres duelos a disputarse el viernes 12 de septiembre y cierra con dos encuentros programados para el domingo 14. ESPECIAL / CANVA

La emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX regresa tras la pausa por la fecha FIFA y los aficionados ya se preparan para vivir intensamente la Jornada 8 (J8). Los 18 equipos de la primera división mantienen firme su lucha por el título, con una serie de duelos programados para este fin de semana que prometen goles y momentos decisivos en la competencia.

La J8 comenzará la acción con dos duelos a disputarse el viernes 12 de septiembre y cierra con dos encuentros programados para domingo 14 del mismo mes.

Atlas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante Santos Laguna en condición de local, mientras que Chivas lo hará ese mismo día, pero más tarde, en el cierre de la ronda sabatina, ante América.

Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.

Calendario de partidos J8 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes, 12 de septiembre

Necaxa vs Juárez

  • Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, ViX Premium

Mazatlán vs Pumas

  • Sede: Estadio El Encanto, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca 7

Sábado, 13 de septiembre

Pachuca vs Cruz Azul

  • Sede: Estadio Hidalgo, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Atlas vs Santos

  • Sede: Estadio Jalisco, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

Tigres vs León

  • Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Toluca vs Puebla

  • Sede: Estadio Nemesio Diez, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

América vs Chivas

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:15 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

Domingo, 14 de septiembre

Querétaro vs Monterrey

  • Sede: Estadio Corregidora, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

San Luis vs Xolos

  • Sede: Estadio Alfonso Lastras, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los resultados de los partidos de la Liga MX.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

