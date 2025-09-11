La emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX regresa tras la pausa por la fecha FIFA y los aficionados ya se preparan para vivir intensamente la Jornada 8 (J8). Los 18 equipos de la primera división mantienen firme su lucha por el título, con una serie de duelos programados para este fin de semana que prometen goles y momentos decisivos en la competencia.

La J8 comenzará la acción con dos duelos a disputarse el viernes 12 de septiembre y cierra con dos encuentros programados para domingo 14 del mismo mes.

Atlas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante Santos Laguna en condición de local, mientras que Chivas lo hará ese mismo día, pero más tarde, en el cierre de la ronda sabatina, ante América.

Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.

Calendario de partidos J8 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes, 12 de septiembre

Necaxa vs Juárez

Sede: Estadio Victoria, 19:00 horas

Transmisión (canales): Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, ViX Premium

Mazatlán vs Pumas

Sede: Estadio El Encanto, 21:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca 7

Sábado, 13 de septiembre

Pachuca vs Cruz Azul

Sede: Estadio Hidalgo, 17:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Atlas vs Santos

Sede: Estadio Jalisco, 19:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Tigres vs León

Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Toluca vs Puebla

Sede: Estadio Nemesio Diez, 21:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

América vs Chivas

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:15 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

Domingo, 14 de septiembre

Querétaro vs Monterrey

Sede: Estadio Corregidora, 17:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

San Luis vs Xolos

Sede: Estadio Alfonso Lastras, 19:00 horas

Transmisión (canales): Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

