La emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX regresa tras la pausa por la fecha FIFA y los aficionados ya se preparan para vivir intensamente la Jornada 8 (J8). Los 18 equipos de la primera división mantienen firme su lucha por el título, con una serie de duelos programados para este fin de semana que prometen goles y momentos decisivos en la competencia.La J8 comenzará la acción con dos duelos a disputarse el viernes 12 de septiembre y cierra con dos encuentros programados para domingo 14 del mismo mes.Atlas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante Santos Laguna en condición de local, mientras que Chivas lo hará ese mismo día, pero más tarde, en el cierre de la ronda sabatina, ante América.Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.Necaxa vs JuárezMazatlán vs PumasPachuca vs Cruz AzulAtlas vs SantosTigres vs LeónToluca vs PueblaAmérica vs ChivasQuerétaro vs MonterreySan Luis vs XolosConsulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los resultados de los partidos de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México