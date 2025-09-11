A través de un mensaje publicado por el Blogger Detective Xiaoyan a través de la red social china Weibo, el actor y cantante Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, habría fallecido este 11 de septiembre. El artista es conocido por su participación en Go Princess Go y Eternal Love. Se habla de que habría caído de un edificio en Pekín.

De acuerdo con la fuente mencionada, Yu Menglong habría pasado la noche con algunos amigos que se habrían separado durante la madrugada. Sin embargo, cuando regresaron y buscaron al actor unas horas después, no pudieron localizarlo ni ingresar a su cuarto.

Su cuerpo habría sido descubierto bajo el edificio de departamentos en el que residía. La notificación la realizó un transeúnte que habría salido a caminar con su perro y alertó a la policía.

Las autoridades chinas investigan las causas exactas de la caída del actor que provocó su fallecimiento. Los reportes señalan que la ventana de su cuarto habría sido removida.

La confirmación del deceso la realizó su agencia de estudio a través de un comunicado.

¿Quién era Menglong Yu?

De acuerdo con IMDB, el actor chino nació el 15 de junio de 1988 en Urumqi, Xinjiang, por lo que al momento de su muerte tendría 37 años. Sus roles más destacados los consiguió en The Legend of White Snake (2019), Love Game in Eastern Fantasy (2024) y All Out of Love (2018). Sin embargo, habría participado hasta en 21 producciones audiovisuales.

