El 11 de septiembre del 2001 es una fecha que cada año es recordada a nivel mundial, pues fue en este día cuando unos aviones se impactaron contra dos de los edificios más emblemáticos en Nueva York, dejando como saldo a más de 6 mil heridos y alrededor de 3 mil muertos.

A partir de estos hechos, la vida para muchas de las personas que presenciaron de cerca el impactante suceso no fue la misma. Entre ellas, se encontraba un joven que camino al trabajo pudo ver con sus propios ojos como las torres eran consumidas por el humo para finalmente caer desplomadas. Su nombre era Gerard Way, el próximo vocalista de la agrupación de rock llamada My Chemical Romance.

El efecto mariposa del atentado 9/11 en el mundo del entretenimiento

Durante un panel en la Comic Con llevado a cabo en el 2019 en Los Ángeles, Gerard Way reveló los motivos que lo llevaron a crear la agrupación My Chemical Romance.

Luego de presenciar una de las escenas más impactantes del siglo XXI, rodeado de una multitud asustada y escandalizada, Gerard se refugió en la música para superar el estrés postraumático que la caída de las Torres Gemelas dejó en él.

Como muchos otros artistas del medio musical, Gerard tomó como referencia estos sucesos para la creación de una melodía, titulada “Skylines And Turnstiles”, perteneciente al álbum “I brought you my bullets, you brought me your love”, publicado en el 2002.

“Tomé la guitarra de nuevo y escribí ‘Skylines And Turnstiles’, luego llamé a Otter (Matt Pellissier) y luego llamé a Ray, y conseguimos a Mikey recién comenzamos a construir este impulso… Se convirtió en mi terapia del trastorno de estrés postraumático que todos habían experimentado desde el 11 de septiembre y ayudó a procesar eso”.

Esta composición trazó el estilo que tomaría la banda de rock. El cantante reveló en una entrevista para Newsweek que presenciar el atentado lo llevó a reflexionar sobre la brevedad de la vida y sobre todo lo que la humanidad haría de saber que el fin del mundo está cerca.

“Se sintió como el fin del mundo. Se sintió como el apocalipsis. Estaba rodeado por cientos de personas en un muelle en el río Hudson, y vimos cómo se derrumbaban los edificios”.

“Desde entonces, he seguido pensando en lo que haríamos en el fin del mundo si supiéramos que solo nos queda un poco de tiempo”, detalló.

¿Qué tiene que ver el atentado 9/11 con "Crepúsculo"?

Algunos fanáticos formaron una teoría sobre la repercusión que el atentado hacia las Torres Gemelas tuvo en el mundo del entretenimiento.

Todo comenzó con Gerard Way presenciando el atentado, para después crear My Chemical Romance. El lanzamiento del álbum “Three Cheers For Sweet Revenge” en el 2004 catapultó a la banda a la fama mundial, luego de grandes éxitos como "Helena" y “I’m Not Okay”, influyendo en el movimiento pop punk de la juventud de aquellos años, que se encontraba inmersa en la onda emo.

La imagen de Gerard Way comenzó a proyectar un gran atractivo para las jóvenes, entre ellas se encontraba Stephanie Meyers, quien comenzó a escribir la popular saga de libros "Crepúsculo" inspirada en la imagen vampiresa del vocalista y en la letra de algunas de sus canciones.

A su vez, el personaje de Edward Cullen inspiraría a otro reconocido personaje: Christian Grey de “50 sombras de Grey”.

E. L. James, autora de la trilogía, confesó que el proyecto comenzó como un fanfition de los personajes Bella y Edward de “Crepúsculo” llevados a un escenario erótico.

