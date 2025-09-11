Oasis en México: Un regreso extraordinario

De dimensiones bíblicas, como definiera el mismo Liam Gallagher el espectáculo de su banda, así ha sido el regreso de Oasis por el mundo.

Luego de 16 años de silencio, la banda ya se presentó en países como Gales, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, y por fin este 12 y 13 de septiembre será el turno de México, con dos noches que se esperan épicas en el Estadio GNP, ante una ola de fanáticos en la ebullición de la Oasismanía.

Con Oasis Live'25, la banda originaria de Mánchester visitará suelos mexicanos por quinta ocasión, como parte de una primera etapa de 41 conciertos, que también llegará a Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina, Chile y Brasil.

Fanática cuenta su emoción por el regreso de la banda a México

Como bien lo explicó Guadalupe Montserrat Quiroz Cortés, mejor conocida como Montrrissey -una de las fanáticas mexicanas más aguerridas del britpop-, Oasis vuelve con un sólido setlist repleto de himnos para volar cabezas y “bucket hats”.

“El set ha estado increíble, en verdad que ha sido puro himno en su totalidad; quizá yo le hubiera agregado "She's Electric” y varias más, pero creo que es muy bueno y se ha mantenido sin cambios en América", comentó Montserrat, quien cumplió su sueño de ver a Oasis en Mánchester hace cerca de un mes, y que Liam respondiera desde el escenario a sus gritos de emoción, en repetidas ocasiones.

A decir de Montserrat, ella conectó con la música de los hermanos Gallagher por toda esa representación de los que vienen desde abajo y triunfan a contracorriente.

“Vienen de la pobreza, de la escasez, de los problemas familiares y en ese sentido son un ícono no solo de la música, sino de la superación y de que los sueños se pueden cumplir”.

"Además, Liam es totalmente la imagen pura del rockandroll y Noel la contraparte, la otra cara: el cerebro artístico", explicó.

Montrrissey, evidente seguidora de otro ídolo de Mánchester, Steven Patrick Morrissey -genialidad de los Smiths- comentó que, a diferencia de los conciertos de Oasis en Europa, los de México serán una absoluta locura.

"Los fans mexicanos somos súper eufóricos, nos volveremos locos" , expresó Mont.

"Lo que percibí en Inglaterra es que la gente no es tan apasionada, incluso cuando estaba en la valla de hasta el frente y le grité a Liam 'This is Biblical!', como que la gente me callaba, y yo así de '¡estamos viendo a Oasis, ¿qué les sucede?!'. Acá en México será otra historia".

Desde el regreso de Oasis el pasado 4 de julio, con histórico show en Cardiff, Gales, Liam y Noel entran a los estadios tomados de la mano. Las discusiones y peleas quedaron en el pasado. Todo es armonía, negocio redondo, camisetas de Adidas y el cartel de Mont en todo lo alto: “This is Biblical”.

