Los mejores memes tras el primer episodio de "La Granja VIP"

El pasado domingo 12 de octubre dio inicio el nuevo reality de TV Azteca: "La Granja VIP". Los participantes de este programa se enfrentarán diariamente a pruebas, mediante las que no sólo conseguirán beneficios como ser "el capataz" de la semana o la salvación, sino que además, lucharán por el alimento. Todo dependerá de las y los participantes en cuestión de supervivencia.La lista completa de "granjeros" es la siguiente, compuesta por actores, actrices, cantantes, conductores e influencers:Las y los encargados de conducir este programa son Adal Ramones y Kristal Silva, quienes llevarán todas las emociones del reality a miles de televidentes."La Granja VIP" ha llamado la atención de cientos de usuarios de intranet debido a que los participantes dejarán las comodidades de sus hogares para cuidar animales y un huerto del que dependerá su supervivencia.Tras el inicio de este nuevo programa de televisión, que contará con cámaras disponibles 24/7 a través de Disney+, las y los usuarios de redes sociales llenaron las plataformas de divertidos memes que marcan el inicio de una nueva tendencia en los buscadores.A continuación te presentamos algunos de los más graciosos. ¡No te pierdas de "La Granja VIP", de lunes a viernes, a través de TV Azteca, en punto de las 21:00 horas!