La Granja VIP: Lolita Cortés sorprende con respuesta indiferente a la llegada de Sandra Itzel

La presentación oficial de La Granja VIP generó gran expectativa, especialmente tras la llegada de Sandra Itzel, quien fue anunciada como la primera concursante confirmada. Sin embargo, la reacción de Lola Cortés acaparó los reflectores, ya que la reconocida “Juez de hierro” mostró una total falta de interés ante la participación de la cantante.

Durante la conferencia de prensa, Cortés fue cuestionada sobre el papel que Itzel podría desempeñar dentro del reality y respondió sin rodeos:

“No tengo idea, es que no sé quién es ella. No sé qué pueda aportar o no. Muchísimas personas ahora tienen seguidores, esto no quiere decir que sea alguien para mí. No significa nada en mi vida, no sé qué hace, no sé quién es, no me interesa”.

Sus declaraciones provocaron sorpresa entre los presentes, incluido Adal Ramones, conductor del programa.

Un formato internacional llega a México

El nuevo reality promete enfocarse en la convivencia, la resistencia y las habilidades de los famosos, dejando a un lado la popularidad de cada uno. Adrián Ortega, director de Contenidos de TV Azteca, señaló que La Granja VIP ha sido un éxito comprobado en más de 50 países, como Brasil y Portugal, y que ahora llega a México con transmisión las 24 horas.

“El proyecto nos llena de orgullo. La Granja VIP ha triunfado en más de 50 países y en México no será la excepción. Agradezco a Ricardo Salinas, Benjamín Salinas, Guillermo Cueva y a todo el equipo. ¡Se van a divertir!”, expresó Ortega.

Por su parte, Alejandro Esquivel, director de producción de entretenimiento de la televisora, destacó la magnitud del trabajo detrás del proyecto:

“Es un proyectazo. Llevamos meses trabajando. Construimos una granja espectacular de más de tres mil 500 metros cuadrados. Tenemos un casting increíble y un equipo que ha trabajado con todo. Más tarde conocerán la granja por primera vez”.

Producción y elenco del programa

El reality cuenta con la colaboración de más de 450 personas, encargadas de levantar una escenografía de gran escala para reproducir la vida en el campo. Además, Rey Grupero fue el encargado de anunciar que interpretará el tema principal del programa.

“La vida me llevó por las bromas y las celebridades, pero ahora quiero que vean mis dones como compositor y cantante. Les prometo que este tema se va a volver viral”, aseguró.

El conductor Adal Ramones, quien regresa a las filas de Azteca, se mostró entusiasmado con esta nueva etapa:

“Gracias a todos. Es un honor conducir este formato. El 12 de octubre será la primera gala. Durante 10 semanas veremos a los granjeros adaptarse a la vida sin lujos ni comodidades”.

El jurado estará compuesto por Lola Cortés, Linet Puente, Flor Rubio, Rey Grupero y Ferka, quienes prometieron evaluaciones directas y sin filtros. Linet Puente advirtió: “No voy a guardar nada. Odio los personajes falsos y si alguien maltrata animales, se las verá conmigo”, mientras que Flor Rubio adelantó: “Voy a llorar, lo sé. Conozco las historias de todos y esto será muy intenso”.

La trayectoria de Sandra Itzel

En cuanto a Sandra Itzel, su formación artística comenzó en el Centro de Educación Artística Infantil (CEA). Debutó en televisión con la telenovela Carita de ángel y más tarde participó en producciones como Gata salvaje, El señor de los cielos y Ángel rebelde.

Además, fue vocalista de La Sonora Dinamita durante cinco años y ha incursionado en diversos realities, entre ellos La Academia Bicentenario, MasterChef Celebrity, Mira quién baila: La revancha, Así se baila e Inseparables.

BB