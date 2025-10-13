HBO Max continúa este octubre con sus mejores estrenos para que disfrutes tus series y películas favoritas desde la comodidad de tu casa, pues del 13 al 19 de este mes podrás encontrar disponible en el gran catálogo de la plataforma desde nuevas series futuristas hasta cintas de terror que no te dejarán dormir.

El 17 de octubre llega a HBO Max “La Favorita 1922”, Producida por Mediaset España en colaboración con Bambú Producciones, la serie narra la vida de Elena de Valmonte, una marquesa culta y apasionada por la gastronomía que vive atrapada en un matrimonio sin amor.

Tras un acontecimiento trágico junto a su fiel doncella Cecilia, ambas se ven forzadas a escapar a Madrid, donde deciden empezar de nuevo, allí alquilan un antiguo local perteneciente a un joven apuesto y emprenden un ambicioso proyecto: abrir un restaurante que pronto se convertirá en uno de los más prestigiosos de la capital.

Por otro lado el mismo dia se estrena “Amor explosivo” una película donde Marvin Gable, es un agente inmobiliario que trabaja en los tranquilos suburbios de Milwaukee, una zona repleta de carteles de “Se Vende”. Su rutina da un giro inesperado cuando recibe un misterioso sobre carmesí enviado por Rose, una antigua cómplice a la que creía muerta… y que no regresa precisamente de buen humor.

De pronto, Marvin se ve arrastrado nuevamente a un mundo violento y despiadado de asesinos a sueldo, donde las traiciones son moneda corriente y las casas abiertas se transforman en campos de batalla mortales.

Estrenos de la semana de HBO Max

13 de octubre: Apocalipsis (nueva serie).

16 de octubre: Mentes extraordinarias (serie).

17 de octubre: Amor explosivo (película).

17 de octubre: La Favorita 1922 (nueva serie).

17 de octubre: Sé lo que hicieron el verano pasado.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

