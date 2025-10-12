Lolita Cortés confieza si volvería a criticar a Yuridia por su carrera en la actualidad

Han transcurrido veinte años desde que la cuarta generación de La Academia marcó un hito en la televisión mexicana. En ese contexto, Lolita Cortés, una de las jueces más exigentes y respetadas del programa, reflexionó recientemente sobre las duras observaciones que hizo a Yuridia cuando esta apenas iniciaba su carrera como cantante.

Las declaraciones de Lolita Cortés

Durante su participación en el canal de YouTube Pinky Promise, la actriz y directora de teatro musical fue cuestionada acerca de si repetiría las críticas que realizó en 2005, año en el que tanto ella como Yuridia protagonizaron algunos de los momentos más tensos del reality.

“¿Por qué lo haría si ya pasaron 20 años? Sería como un retroceso, como si ninguna de las dos hubiéramos avanzado y crecido”, respondió Cortés con calma.

La también llamada Jueza de Hierro explicó que, en aquel entonces, sus palabras no tenían la intención de lastimar, sino de señalar algo que, a su juicio, faltaba en la joven intérprete.

“La mujer nació con voz, pero le faltaba (para mí) esta verdad en la mirada. Para el señor (Arturo López Gavito) no, él decía que estuvo perfecta. Yo decía: 'me falta verdad', esta verdad de romperte en el escenario, de decirles: ‘Esta canción no la escribí yo, pero cuenta mi historia perfectamente’, y yo sentía que no contaba las historias que le daban.”

Con el paso del tiempo, Cortés reconoció el crecimiento profesional de Yuridia y la madurez artística con la que hoy se presenta ante su público.

“Caramba, han pasado estos años, ella sabe cómo contar una historia, lo que ha vivido, lo que se le queda, lo que se va, y quién soy yo para criticar no a una estrella, sino a una gran artista como es ella y como se ha podido defender y aprender y avanzado. Nos enseña lo que es una cantante en el escenario.”

La historia detrás de su enfrentamiento

La cuarta generación de La Academia, transmitida en 2005, es una de las más recordadas tanto por su nivel de talento como por las polémicas que surgieron entre participantes y críticos. En esa edición participaron figuras como Jolette, Yuridia, Cynthia Rodríguez, Erasmo Catarino, Adrián Varela y Edgar Guerrero, mientras que el jurado estuvo conformado por Lolita Cortés, Arturo López Gavito e Ilse, del grupo Flans.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Lolita comparó la interpretación de Yuridia con la de Adrián Varela, provocando una reacción inmediata por parte de la sonorense, quien respondió con firmeza:

“Yo no soy Amanda Miguel ni soy Valeria Lynch, yo soy Yuridia.”

Ante esto, Cortés replicó:

“No te comparo, te estoy adulando, adulando tu voz, te falta toda la interpretación y el final estuvo mal dirigido [...] espero que tu soberbia de esta noche te ayude.”

Esa escena se volvió uno de los episodios más icónicos de la historia del programa y fue vista por muchos como el inicio de una supuesta rivalidad entre ambas artistas. Sin embargo, con el paso de los años, esa tensión dio paso a un respeto mutuo.

Hoy en día, Yuridia se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música mexicana, mientras que Lolita Cortés continúa siendo una figura clave en el teatro musical y la crítica escénica. Ambas representan, desde sus respectivos caminos, el crecimiento y la evolución dentro del medio artístico.

