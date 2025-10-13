Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 13 al 19 de octubre

Aries

La carta del tarot El Loco indica que esta semana marca el inicio de nuevos retos. Es el momento ideal para tomar decisiones importantes, dejar el pesimismo atrás y enfocarte en convertirte en la persona que deseas ser. La buena suerte está de tu lado y cualquier cambio en el trabajo fluirá sin contratiempos. No obstante, mantente alerta ante personas cercanas que podrían no ser de fiar. Sé discreto y evita confiar demasiado. Tendrás una energía poderosa que te impulsará a lograr tus metas con éxito.

Tauro

La carta de La Justicia señala que es tiempo de tomar decisiones acertadas y mantener pensamientos positivos. No permitas que lo negativo influya en tu vida; en cambio, enfócate en ver las cosas desde una perspectiva optimista. Estás en un periodo en el que recibirás lo que mereces, así que aprovecha para realizar cambios en lo laboral y continúa formándote, ya que eso te llevará lejos en el futuro.

Géminis

La Estrella te acompaña esta semana, trayendo buena suerte y nuevas oportunidades. Es fundamental que te rodees de personas positivas y te alejes de aquellos que te restan energía. Deja de confiar tanto en quienes no lo merecen, pues podrías atraer envidias. Este es un buen momento para comenzar de nuevo, especialmente en temas financieros.

Cáncer

Con la carta del Juicio, se presenta ante ti una segunda oportunidad para encaminar tu vida. Es vital que aprendas de tus errores y enfrentes tu destino sin miedo. Libérate de todo aquello que te ha hecho daño para avanzar con mayor claridad y bienestar.

Leo

El Ermitaño te invita a reflexionar sobre las personas que te rodean. No permitas que abusen de tu generosidad; es hora de poner límites y hacer una limpieza en tus relaciones. Esta carta también sugiere que pongas en orden tu documentación migratoria o de viajes, ya que pronto podrías salir del país. En lo laboral, evita compartir tus planes, ya que podrían surgir traiciones o envidias.

Virgo

La carta del Carro indica que necesitas más fuerza de voluntad y determinación para alcanzar tus metas. Rendirse no es opción para ti. Confía en tu fortaleza interior y actúa con prudencia en tus proyectos; así lograrás el éxito que tanto anhelas.

Libra

El As de Oros, en combinación con la energía de tu cumpleaños, marca un momento perfecto para emprender y asumir nuevos desafíos. La suerte te acompaña, por lo que es buen momento para buscar un empleo mejor remunerado o invertir en un patrimonio como una casa o un coche. Si estás enfrentando un divorcio o proceso legal, saldrás favorecido.

Escorpión

La carta de El Mago señala que tus pensamientos pueden materializarse si logras alinear lo espiritual con lo material. Organiza tus ideas y llévalas a la práctica para atraer abundancia. Esta carta simboliza el dominio de todas las áreas de la vida, pero también te recuerda actuar con humildad y no dejarte llevar por el ego.

Sagitario

La Templanza te aconseja actuar con precaución, especialmente en el ámbito laboral y de negocios. Busca asesoramiento legal si es necesario antes de tomar decisiones importantes. Este es un buen periodo para desarrollarte profesionalmente, pero debes trabajar la paciencia y evitar que el ego te limite.

Capricornio

La carta del Mundo revela que estás alcanzando tus objetivos y viviendo una etapa de realización. Para mantener esa estabilidad, evita compartir tus logros con personas que podrían envidiarte. Además, cuida tu salud manteniendo una buena alimentación y rutina de ejercicio. No te excedas, ya que podrías perder el control.

Acuario

Con la carta del Diablo, se te advierte sobre posibles engaños o estafas. Es vital que examines cuidadosamente cada decisión o movimiento que vayas a realizar. Aunque el dinero puede fluir —especialmente en juegos de azar— no te dejes llevar por impulsos. Mantente alerta y realista.

Piscis

La carta de La Torre sugiere que estás en un proceso de liberación de situaciones o personas que ya no aportan nada a tu vida. Suelta lo que no te corresponde y enfócate en construir un mejor presente. Se aproxima una oportunidad laboral desde el extranjero, mejor remunerada; analízala bien, ya que representa un cambio positivo y prometedor.

