México | Lluvias en México

Estas son las carreteras afectadas después de las lluvias "atípicas"

Esta mañana desde se Palacio Nacional se reportó un total de mil 61 kilómetros afectados tras las lluvias extraordinarias

Por: Fabián Flores

El titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes afirmó que se han retirado 126 mil 485 metros cúbicos de material de las carreteras tras labores de limpieza. SUN / ARCHIVO

Este lunes durante "La Mañanera", el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, presentó las afectaciones carreteras que tuvo cada estado después de las intensas lluvias atípicas registradas del 6 al 9 de octubre en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Hidalgo

Se reportan 25 interrupciones, con hasta 600 km afectados. Las principales interrupciones se encuentran en:

  • Carretera 85 (Pachuca - Ciudad Valles)
  • 105 (Pachuca - Tampico)
  • 102 (Huejutla - Chicontepec - Álamo)

Hay cierres en los kilómetros 84 y 85, puentes Garcés y Garcés Auxiliar.

Puebla

Se reportan 20 interrupciones, con hasta 71 km afectados. Las principales interrupciones se encuentran en:

  • Carretera 85 (Pachuca - Tuxpan)
  • 129 (Tezuitlán - Nautla)
  • 190 (Pachuca - Tuxpan)

Querétaro

Se reportan 7 interrupciones, con hasta 294 km afectados. Las principales interrupciones se encuentran en:

  • Carretera 120 (San Juan del Río - Xilitla) 
  • 69 (Jalpan - Arroyo Seco)

San Luis Potosí

Se reportan 7 interrupciones, con hasta un km afectado. Las principales interrupciones se encuentran en:

  • Carretera 85 (Pachuca - Ciudad Valles)

Veracruz

Se reportan 73 interrupciones, con hasta 90 km afectados. Las principales interrupciones se encuentran en:

  • Carretera 127
  • 129
  • 130
  • 131
  • 140
  • 145
  • 150
  • 175
  • 180
  • 185

El secretario reportó un total de mil 61 kilómetros afectados tras las lluvias extraordinarias y el retiro de 126 mil 485 metros cúbicos de material retirado de las carreteras tras labores de limpieza.

