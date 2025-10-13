Estas son las carreteras afectadas después de las lluvias "atípicas"

Este lunes durante "La Mañanera", el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina , presentó las afectaciones carreteras que tuvo cada estado después de las intensas lluvias atípicas registradas del 6 al 9 de octubre en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Hidalgo

Se reportan 25 interrupciones, con hasta 600 km afectados. Las principales interrupciones se encuentran en:

Carretera 85 (Pachuca - Ciudad Valles)

105 (Pachuca - Tampico)

102 (Huejutla - Chicontepec - Álamo)

Hay cierres en los kilómetros 84 y 85, puentes Garcés y Garcés Auxiliar.

Puebla

Se reportan 20 interrupciones, con hasta 71 km afectados. Las principales interrupciones se encuentran en:

Carretera 85 (Pachuca - Tuxpan)

129 (Tezuitlán - Nautla)

190 (Pachuca - Tuxpan)

Querétaro

Se reportan 7 interrupciones, con hasta 294 km afectados. Las principales interrupciones se encuentran en:

Carretera 120 (San Juan del Río - Xilitla)

69 (Jalpan - Arroyo Seco)

San Luis Potosí

Se reportan 7 interrupciones, con hasta un km afectado. Las principales interrupciones se encuentran en:

Carretera 85 (Pachuca - Ciudad Valles)

Veracruz

Se reportan 73 interrupciones, con hasta 90 km afectados. Las principales interrupciones se encuentran en:

Carretera 127

129

130

131

140

145

150

175

180

185

El secretario reportó un total de mil 61 kilómetros afectados tras las lluvias extraordinarias y el retiro de 126 mil 485 metros cúbicos de material retirado de las carreteras tras labores de limpieza.

