Estas son las carreteras afectadas después de las lluvias "atípicas"

Este lunes durante "La Mañanera", el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, presentó las afectaciones carreteras que tuvo cada estado después de las intensas lluvias atípicas registradas del 6 al 9 de octubre en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.Se reportan 25 interrupciones, con hasta 600 km afectados. Las principales interrupciones se encuentran en:Hay cierres en los kilómetros 84 y 85, puentes Garcés y Garcés Auxiliar.Se reportan 20 interrupciones, con hasta 71 km afectados. Las principales interrupciones se encuentran en:Se reportan 7 interrupciones, con hasta 294 km afectados. Las principales interrupciones se encuentran en:Se reportan 7 interrupciones, con hasta un km afectado. Las principales interrupciones se encuentran en:Se reportan 73 interrupciones, con hasta 90 km afectados. Las principales interrupciones se encuentran en:El secretario reportó un total de mil 61 kilómetros afectados tras las lluvias extraordinarias y el retiro de 126 mil 485 metros cúbicos de material retirado de las carreteras tras labores de limpieza.FF