La noche de ayer, la Selección Mexicana Sub-20 sucumbió ante Argentina en la etapa de Cuartos de Final del Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 en Chile.

El Tri, dirigido por Eduardo Arce , tuvo uno un encuentro por demás complicado en el que no pudo reaccionar a tiempo y le costó su lugar en el actual torneo jugado en el país de América del sur.

Desde el comienzo de este importante enfrentamiento, la escuadra mexicana empezó con el pie izquierdo, pues Alexei Domínguez, extremo derecho , se torció el tobillo al caer por un empujón y tuvo que salir en camilla.

Después de este desafortunado evento, el equipo albiceleste aprovechó el desconcierto en el Tri para atacar su arco y lograr así la primera diana a su favor firmada por Maher Carrizo a los 9' minutos. Desde este punto, el ánimo de los jóvenes mexicanos no logró levantarse en el resto de la competencia.

En el segundo tiempo, la Selección Mexicana descuidó el medio campo y Mateo Silvetti marcó el 0-2 tras responder al pase de Ochoa.

Con esta actuación, México terminó su participación en el torneo y el sueño de llegar hasta la Final del Mundial Sub-20. Argentina, por su parte, se enfrentará a Colombia en la ronda de Semifinales.

Argentina envía mensaje a México

Después del partido, integrantes de la Selección de Argentina salieron de la cancha feliz tras derrotar a México. No contentos con su triunfo, en redes sociales se hizo viral el momento en el que los jóvenes albicelestes reprodujeron el intro de la icónica serie "El Chavo del 8".

Este gesto se ha visto por las y los usuarios de redes sociales como un mensaje burlesco e innecesario por parte de los integrantes de la Selección de Argentina Sub-20.

������Los pibes de la Selección se van a semis escuchando la música del CHAVO ���������� #sub20 #argentina #mexico pic.twitter.com/5I6qoMPUu6— Octavio Petrich Rad (@OctavioPetrich) October 12, 2025

