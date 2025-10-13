Tecate Pal Norte: ¿Cuánto cuestan los boletos y qué incluye cada uno?

El festival más esperado y popular del norte regresa una vez más con una nueva edición pensada para los amantes de la música y el espectáculo. Este 2026 el Tecate Pal Norte llegará con miles de sorpresas, nuevos artistas y sobre todo mucha energía.

Tecate Pal Norte se ha consolidado como uno de los festivales más importantes no solo de México sino de América Latina , debido a su impactante propuesta que reúne a cientos de artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros, lo que lo vuelve un atractivo para diferentes grupos sociales.

Al igual que en sus anteriores ediciones, el festival se llevará a cabo en el Parque Fundidora, ubicado en la colonia Obrera, en la ciudad de Monterrey, los días 27, 28 y 29 de marzo.

No obstante, pese a que aún falta tiempo para disfrutar de la fiesta norteña más grande de todos los tiempos, la organización del Tecate Pal Norte reveló recientemente los precios de los abonos tempraneros, es decir, la primera fase de venta de boletos.

De acuerdo con las redes sociales del evento, la preventa exclusiva para usuarios de Hey Banco comenzará el 15 de octubre a las 11:00 horas, mientras que la venta tempranera para el resto de los clientes de la plataforma iniciará a las 14:00 horas.

A partir del 16 de octubre, la venta será abierta al público hasta agotar existencias.

¿Cuánto cuestan los abonos y que incluye cada uno?

Abono tempranero VIP: $9,625 pesos

Acceso al festival y sus 9 escenarios.

Más de 150 bandas.

35 Horas de música.

Más de 50 opciones gastronómicas.

Zona de hidratación gratuita.

Callejón del postre.

Renta de lockers.

Cajeros automáticos.

Asistencia médica.

Acceso a baños exclusivos en zona general.

Baños exclusivos en tu zona.

Área de mesas comunes.

Barra de bebidas exclusivas.

Zonas de descanso.

Circuito cerrado a escenario principal.

Acceso a las diferentes zonas VIP.

Pit lateral con vista a escenarios principales.

Guardarropa.

Abono tempranero Ascendente: $7,125 pesos

Acceso al festival y sus 9 escenarios.

Más de 150 bandas.

35 Horas de música.

Más de 50 opciones gastronómicas.

Zona de hidratación gratuita.

Callejón del postre.

Renta de lockers.

Cajeros automáticos.

Asistencia médica.

Acceso a baños exclusivos en zona general.

Baños exclusivos en tu zona.

Área de mesas comunes.

Barra de bebidas exclusivas.

Zonas de descanso.

Circuito cerrado a escenario principal.

Abono tempranero General+: $5,725 pesos

Acceso al festival y sus 9 escenarios.

Más de 150 bandas.

35 Horas de música.

Más de 50 opciones gastronómicas.

Zona de hidratación gratuita.

Callejón del postre.

Renta de lockers.

Cajeros automáticos.

Asistencia médica.

Acceso a baños exclusivos en zona general.

Abono tempranero General: $4,590 pesos

Acceso al festival y sus 9 escenarios.

Más de 150 bandas.

35 Horas de música.

Más de 50 opciones gastronómicas.

Zona de hidratación gratuita.

Callejón del postre.

Renta de lockers.

Cajeros automáticos.

Asistencia médica.

