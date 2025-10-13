Así ven en el Barcelona y Real Madrid el posible fichaje de Gilberto Mora

Gilberto Mora , originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es el centrocampista de la Selección Mexicana Sub-20, recientemente eliminada del Mundial Sub-20 2025 de la FIFA en Chile tras la derrota contra Argentina el pasado sábado 11 de octubre. A pesar de quedar fuera de la competencia, el jugador de Xolos de Tijuana se encuentra en la mira de los clubes europeos Barcelona y Real Madrid debido a su destacada actuación.

El centrocampista de Tijuana atrajo las cámaras y reflectores a nivel nacional e internacional por su desempeño dentro de la cancha, con sus goles y asistencias que llevaron al Tri hasta Cuartos de Final.

El joven jugador llamó la atención de los clubes Barcelona y Real Madrid. Joao Amaral, jefe de cazatalentos del Barça , según el periodista deportivo César Luis Merlo , se habría acercado con la representante del centrocampista, Rafaela Pimenta , para cuestionarle el futuro y las aspiraciones profesionales de Mora.

“ En el club tenemos informes muy interesantes de él. Es ahora cuando ha roto mediáticamente y todo el mundo habla de él. [...] un jugador con una proyección muy buena, aunque aún es pronto para definir cuál será su meta final ”, declaró una fuente del Barcelona acerca del jugador de Xolos.

Por su parte, una fuente consultada del Real Madrid, aseguró que todavía no se puede saber si Mora “ se convertirá en un jugador top ” o " solo será un gran jugador ”.

La representante de Gilberto Mora aseguró que el mexicano es seguido de cerca por varios clubes europeos, quienes se interesarían por incluir al joven chiapaneco dentro de sus equipos.

Gilberto Mora cumple a penas 17 el día de mañana. Su edad se convierte en un impedimento legal para que algún club europeo lo pueda contratar y sacar de México para jugar en su equipo, y debido a que todavía no forma parte del mercado de jugadores, el joven elemento de la selección Mexicana Sub-20 aún no cuenta con precio de salida para que algún club pueda acercarse a él con fines comerciales.

Con información de TUDN.

Te recomendamos: Beccacece destaca el reto ante México en el Estadio AKRON

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF