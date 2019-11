Los “Psalmos” de Pepe Madero

Pepe Madero lanzó “Psalmos”, su nuevo disco de estudio; doce canciones que giran alrededor de las emociones. Sobre la temática que conecta con la religión y la espiritualidad, el cantautor regiomontano comentó en entrevista para esta casa editorial: “Fue sin querer, no fue intencional. Yo iba a escribir sobre otro tema, ya lo tenía explorado… Es una amalgama entre lo emocional y lo espiritual. Cuando digo espiritual mucha gente se confunde, piensan que es un álbum cristiano o católico… Para nada, estoy cuestionando la fe, la misma espiritualidad, hablando sobre una pérdida cuando buscas refugio en algo abstracto”.

Entre las canciones de este material se encuentra “Codependientes”, a dueto con la cantante chilena Cami. Sobre esta colaboración, el artista comentó: “Me di cuenta que necesitaba la voz de una mujer para que hiciera sentido la letra. Llegué con la disquera y se hizo realidad”.

A propósito de los duetos y colaboraciones, José Madero comentó: “Sé que está muy de moda eso de las colaboraciones. Cuando la canción ‘Codependientes’ estaba en los primeros diez lugares de radio hace unas semanas me llegaban los conteos: veía que en el top 10 eran puras colaboraciones. Obviamente puro reguetón, pero con puras colaboraciones. Entonces me pregunté: ‘¿Cómo, si no es un dueto o una colaboración entre artistas no llega al top 10?’ Sé que es mucho de moda, yo no lo hice por moda, lo hice porque la canción me lo pidió. Si en un futuro otra canción me lo vuelve a pedir lo voy a hacer… Ya me había negado antes”.

El disco de “Psalmos” lo trabajó en la producción junto con Flip Tamez, guitarrista de Jumbo: “Entró en una etapa medio avanzada, ya tenía todos los demos hechos. Entró a colorearlos un poco más, eso fue lo distinto. Me gustaría en el futuro hacer un disco desde cero con él”.

Ya con el material publicado, las canciones se han ido incorporando a su repertorio en los conciertos: “Al principio era difícil porque no tenía canciones suficientes, ahora es difícil porque ya tengo muchas canciones. No puedo tocar todo el disco, quedan canciones fuera, la gente se queja porque dejé una fuera. Me queda claro que no puedo darles gusto a todos, lo único que queda es darme gusto a mí. Toco las que creo que son más representativas. Ya empecé la gira, la gente sale muy contenta, igual yo”.

Entre los temas del álbum que en vivo toman otro cariz está “Sin ampersand”: “Es un momento muy único, es de las canciones favoritas de la gente, cuando más se transmite el espíritu del disco. En el disco es una canción con un arreglo medio electrónico, que es raro en mí: en vivo para traducir eso al escenario decidimos hacerla un poco más orgánica, más rockera. Sí se transmite de una manera distinta lo que se quiere decir. Al principio entra el teclado y luego entra la distorsión que no está en el disco. Es algo extra para la gente”.

Aunque recién lanzó el álbum y comenzó la gira, Pepe Madero preparará más material a largo plazo: “No creo que saque disco en 2020, rompiendo la racha de cuatro años y cuatro discos. Probablemente saque algún sencillo nuevo, quizá en la segunda mitad del año. Creo que el disco sería hasta el 2021, ya le estoy dando forma en mi cabeza. Voy a empezar a componer en estas vacaciones”.

Además de la escritura de canciones, José Madero se expresa a través de la literatura, con un próximo libro por terminar: “Es otro libro para niños, de terror. No es continuación, está en el mismo universo que el pasado (‘Pesadillas para cenar’): es una historia de terror alrededor del bullying”.

Asiste

Pepe Madero en el Teatro Diana, 29 de mayo 2020. Boletos a la venta a partir del 29 de noviembre.