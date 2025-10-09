KIVA Inversión inmobiliaria integral presenta Atriva, esencia viva

KIVA Inversión inmobiliaria y su socio Diseño y Gestión organizaron un gran evento de lanzamiento de su nuevo proyecto, ATRIVA. Los anfitriones –Yamil Pérez, Fernando Amescua, Franco Guerra, Jaime Flores, Diego Igareda y Luis Gómez Aguado-, así como el arquitecto Álvaro Moragrega explicaron lo que nombraron “la mejor ubicación en la ciudad”, el potencial en el presente y futuro.Posteriormente se realizó el lanzamiento de ATRIVA con una gran cantidad de asistentes que son parte de la comunidad KIVA, inversionistas que diversifican su patrimonio en proyectos inmobiliarios en Guadalajara, Querétaro, el estado de Texas y Florida en Estados Unidos. ATRIVA es un innovador proyecto de usos mixto en Av. México y Av. Terranova, con un diseño arquitectónico de composición geométrica sobria y elegante que integra locales comerciales distribuidos en dos niveles, 12 niveles de Oficinas, un hotel y 180 departamentos.Este proyecto invita a realizar una inversión única donde la perfecta ubicación, mezcla de componentes, marcas comerciales y administración profesional provoca el mayor rendimiento y plusvalía, así como un estilo de vida único al convivir todos en perfecta sintonía, ofreciendo una experiencia en el epicentro de vida urbana. ATRIVA, desarrollado por KIVA y su socio Diseño y Gestión, dos empresas que han unido la experiencia y el talento de sus equipos para crear una propuesta inigualable en la ciudad.“Nos sentimos muy contentos y agradecidos con todas las personas que han hecho posible el desarrollar juntos ATRIVA, pero sobre todo con nuestros inversionistas y marcas que nos impulsan y nos acompañan en cada proyecto”, comentó Fernando Amescua Presidente del Consejo en KIVA.Página Web: kiva.mxFacebook: @kivainversioninmobiliariaInstagram: kiva.inversion.inmobiliariaLinkedln: KIVA Inversión Inmobiliaria IntegralYoutube: @KIVA_INVERSION_INMOBILIARIACP