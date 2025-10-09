KIVA Inversión inmobiliaria integral presenta Atriva, esencia viva

KIVA Inversión inmobiliaria y su socio Diseño y Gestión organizaron un gran evento de lanzamiento de su nuevo proyecto, ATRIVA. Los anfitriones –Yamil Pérez, Fernando Amescua, Franco Guerra, Jaime Flores, Diego Igareda y Luis Gómez Aguado-, así como el arquitecto Álvaro Moragrega explicaron lo que nombraron “la mejor ubicación en la ciudad”, el potencial en el presente y futuro.

Yamil Pérez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Fernando Amezcua. GENTE BIEN JALISCO / Presentación de Atriva de KIVA Inversión inmobiliaria integral

Posteriormente se realizó el lanzamiento de ATRIVA con una gran cantidad de asistentes que son parte de la comunidad KIVA, inversionistas que diversifican su patrimonio en proyectos inmobiliarios en Guadalajara, Querétaro, el estado de Texas y Florida en Estados Unidos.

Presentación de Atriva de KIVA Inversión inmobiliaria integral. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

ATRIVA es un innovador proyecto de usos mixto en Av. México y Av. Terranova, con un diseño arquitectónico de composición geométrica sobria y elegante que integra locales comerciales distribuidos en dos niveles, 12 niveles de Oficinas, un hotel y 180 departamentos.

Jaime Landeros, Diego Landeros y Juan Michel. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Este proyecto invita a realizar una inversión única donde la perfecta ubicación, mezcla de componentes, marcas comerciales y administración profesional provoca el mayor rendimiento y plusvalía, así como un estilo de vida único al convivir todos en perfecta sintonía, ofreciendo una experiencia en el epicentro de vida urbana. ATRIVA, desarrollado por KIVA y su socio Diseño y Gestión, dos empresas que han unido la experiencia y el talento de sus equipos para crear una propuesta inigualable en la ciudad.

Franco Guerra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

“Nos sentimos muy contentos y agradecidos con todas las personas que han hecho posible el desarrollar juntos ATRIVA, pero sobre todo con nuestros inversionistas y marcas que nos impulsan y nos acompañan en cada proyecto”, comentó Fernando Amescua Presidente del Consejo en KIVA.

José Manuel Morán y Antonio Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Evento: Presentación de Atriva de KIVA Inversión inmobiliaria integral. Lugar: Hotel Demetria. Fecha: 18 de septiembre de 2025.

Julio Bayardo y Fernanda Marroquín. GENTE BIEN JALISCO / Presentación de Atriva de KIVA Inversión inmobiliaria integral

KIVA Inversión inmobiliaria integral

Página Web: kiva.mx

Facebook: @kivainversioninmobiliaria

Instagram: kiva.inversion.inmobiliaria

Linkedln: KIVA Inversión Inmobiliaria Integral

Youtube: @KIVA_INVERSION_INMOBILIARIA

CP