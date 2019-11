Revelan cartel completo del Vive Latino y divide opinión en redes

La vigésimo primera edición del Vive Latino anuncia su line up completo y además de traer a bandas como Guns N' Roses y The Cardigans a México, también sorprende con la noticia de que habilitará un quinto escenario, que tendrá la capacidad de albergar a 15 mil personas.

El festival que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo de 2020 en el Foro Sol, presentará bandas como: Guns N' Roses, Andrés Calamaro, Zoé (Unplugged), The Rasmus, Los Tucanes de Tijuana, La Bruja de Texcoco, Rodrigo y Gabriela, Nortec: Bostich + Fussible, Vetusta Morla, Vicentico, Portugal. The Man, She Wants Revenge, The Cardigans, Besuit Vergarabat, 31 Minutos, Gustavo Santaolalla y muchas más.

De acuerdo a los organizadores se presentarán 84 proyectos musicales de 18 países donde destacan 41 bandas y solistas de México.

Además, por segundo año consecutivo la Triple AAA formará parte del evento, después de que en la edición pasada tuvo una gran recepción por parte del público.

También, estarán Ambulante, Casa Comedy, El Parque, Momentos Indio, El Tianguis Cultural del Chopo, Disqueras Independientes, Pronatura, Mercadillo y muchas más actividades que formarán parte del festival.

Las bandas y solistas, por orden alfabético, son:

31 Minutos (se presentarán ambos días con un show especial), All Them Witches, Ambar Lucid, Andrés Calamaro, Armando Palomas, Axel Catalán, Babasónicos, Batallas de Campeones, Bersuit Vergarabat, Biznaga, Black Pumas, Bratty, Carlos Sadness, Carlos Vives, Charles Ans, Chetes, Chico Trujillo, Cuarteto de Nos, Cultura Profética, Damas Gratis, Desorden Público, Disidente, DLD, Duki, Ed Maverick, El Poder del Barrio, Elefantes, Ely Guerra, Fangoria, Feria de Frescos, Flor Amargo, Francisca Valenzuela, Gera MX, Girl Ultra, Guns N’ Roses, Golden Ganga, Gustavo Santaolalla, Hamac Caziim, Indios, Jupiter & Okwess, Kary Pamyu Pamyu, La Bruja de Texcoco, La Doble A, La Garfield, Leiva, Little Jesus, Los Daniels, Los Tucanes de Tijuana, Madame Récamier, Mexfutura, Milky Chance, Mogwai, Negro y Las Nieves de Enero, Nortec: Bostich + Fussible, Odio a Botero, Pillanes, Porter, Portugal. The Man, Rebel Cats, Rey Pila, Reyno, Rodrigo y Gabriela, Rubytates, Salón Victoria, Salvador y El Unicornio, Say Ocean, She Wants Revenge, Sho-Hai, Silvana Estrada, Skott, Soulwax, The Cardigans, The Phantom Four, The Rasmus, The Warning, The Wookies, Usted Señálemelo, Valsian, Vetusta Morla, Vicentico, Victoria Malawi, Yucatán a Go-Go, Zero Kill y Zoé (Unplugged).

La preventa Citibanamex será el 25 y 26 de noviembre, la venta general será a partir del 27 de noviembre a través de Ticketmaster México.

Los precios fase 1 están en mil 990 abono general y dos mil 950 abono platino.

Luego de que se levantara la expectativa por el anuncio oficial de las bandas que integrarían el cartel 2020, algunos usuarios en redes reaccionaron "decepcionados" por el "cartel chafa".

Para algunos, atrás quedaron los carteles "rudos", ahora la tendencia es otra.

Otros aplaudieron que bandas legendarias como Guns N' Roses y The Cardigans vuelvan a México, y unos más prefirieron bromear.

