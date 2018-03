La reinvención de Lara Croft

Ganadora del Oscar como Mejor actriz secundaria por “La chica danesa”, Alicia Vikander encarna a un personaje emblemático del cine y los videojuegos: “Lara Croft”. La heroína de la saga “Tomb Raider” está de regreso este 2018, con una nueva película basada en el relanzamiento del juego (2013) y sin vínculo con las cintas anteriores.

“Me gustó que esta versión de la historia se ubica en una realidad más cercana a la de nosotros. Es la historia original de cómo sale de aventura: no tiene la experiencia".

Alicia Vikander comentó en entrevista para EL INFORMADOR sobre su papel en la cinta y lo que la convenció para integrarse al proyecto dirigido por Roar Uthaug: “Me gustó que esta versión de la historia se ubica en una realidad más cercana a la de nosotros. Es la historia original de cómo sale de aventura: no tiene la experiencia. Trabajando como repartidora en Londres, no cree que estará en busca de tumbas o en esas circunstancias donde debe luchar por sobrevivir. Por eso las escenas de acción son realistas, plausibles”.

Al comienzo de la cinta, “Lara Croft” todavía tiene la esperanza de ver volver a su padre, desaparecido siete años atrás. A punto de firmar los papeles que lo declararían como muerto, “Lara” descubre una pista sobre su probable paradero: un mensaje cifrado que la llevará al otro lado del mundo, de Hong Kong hasta una isla japonesa. Su viaje lo realizará con “Lu Ren” (Daniel Wu), hasta toparse con el antagonista de la historia (encarnado por Walton Goggins).

El personaje es una mujer joven que apenas comienza su edad adulta, pero por sus actividades físicas (lucha y bicicleta) tiene el cuerpo marcado, uno de los retos para Alicia: “Ella es joven, igual que yo… Es una chica fuerte. He visto a chicas que entrenan box o lucha, y los trucos que he visto en filmes. Quería tener esa capacidad física, sí podía. Quise ser capaz de hacerlo y tener esa energía para la aventura. No saber los trucos habituales de patadas y golpes: quería poder luchar”.

Para tener un cuerpo así, Vikander recurrió a un entrenador: “Gané unos cinco o seis kilos; al final ya podía cargar mi propio peso, no lo creía posible al comienzo. Pero me ayudó mucho. Empecé a entrenar meses antes del rodaje. Busqué tener el físico y poder hacer los movimientos”. En una cinta con tanta acción, era inevitable que su cuerpo resintiera un poco los estragos de la exigencia: “Tuve mucho dolor, mi cuerpo dolía en esos meses: muchos moretes, rasguños, cosas así. Pero al final lo peor fue el agua fría. Lo otro no me importaba tanto. Me arrojaron al agua una veintena de veces con mis manos atadas: hay que estar calmado para estar debajo del agua tanto tiempo. Y no se puede predecir. Cuando se hacen escenas de acción hay un control de cada detalle: pero en el agua, es un elemento que no se puede calcular”.

Sumergida en “Tomb Raider”

Para Alicia, la nueva versión “es una ‘Lara Croft’ muy diferente a la de los noventa: "Estuve en San Francisco en Crystal Dynamics (los desarrolladores del juego de video). Muy genial, me fascinó. Ver este personaje que ha estado tantos años y que ha cambiado: no sólo desde los primeros juegos, para el filme también. La esencia del personaje es lo que inspira: la conocí cuando tenía nueve años, nunca había visto un protagonista femenino de un videojuego. Eso solo es ya alucinante. Es interesante que por ser tan raro de pronto se encasillara por ser una mujer, pero con los años cambió. El estudio fue muy inteligente al respecto: cuando hicieron el relanzamiento la diseñaron como una chica más real. Me alegra ver que el personaje ha evolucionado, se dieron cuenta del mensaje, es un personaje al que se pueden vincular las personas de 2018”.

Su propia aventura

Todo este trabajo para participar en una cinta de acción lucía lejano cuando Alicia empezó su carrera: “Crecí en Suecia, en un pequeño país. Nunca pensé que trabajaría en inglés, no sabía que se podía ir al extranjero para trabajar en cine. Era como una fantasía. No soñaba con eso, era el tipo de cintas que veía en el cine, muy lejanos, como de otro universo. Siempre me han gustado los filmes de aventura, de acción”.

Tener como compañero de actuación a un histrión como Daniel Wu, experto en cintas de acción, fue enriquecedor para Alicia: “Me gustó mucho trabajar con él. En especial para un personaje femenino y en donde no hay interés amoroso. Con su personaje se ve la buena química, es una relación fuerte entre dos personas que crecieron en lugares diferentes del mundo, con otras culturas, pero con una historia personal en la que perdieron a su padre, eso liga sus historias”.

Cuando Alicia recibió la propuesta de protagonizar “Tomb Raider”, su primera reacción fue decir que ya se había hecho: “Fue hasta que me presentaron el nuevo proyecto. Angelina Jolie hizo a ‘Lara’ icónica, vi los filmes cuando salieron. Mucha gente la conoce por la cinta. Me sumé al proyecto porque creí que se podía hacer algo muy diferente. No importa si no han visto el otro filme, o si sí: a final lo verán como algo diferente”.