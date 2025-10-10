¿Qué hay de nuevo… en el cine?

Conoce cuáles son las películas que se estrenan en la cartelera de cine tapatías y que ya puedes ver en tu sala de cine preferida.

Tron: Ares

El universo virtual de The Grid se mezclará con este mundo en Tron: Ares, tercer largometraje de la franquicia nacida en 1982.

Jared Leto interpreta a un programa llamado Ares, quien debe emplazarse en una misión como nunca antes vista. El elenco lo completan Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro y dos leyendas: Gillian Anderson y Jeff Bridges, quien repite su papel de Kevin Flynn. La dirección corre a cargo de Joachim Rønning, mejor conocido por Kon-Tiki y la quinta cinta de Piratas del Caribe.

Con un trabajo de cinefotografía creado por Jeff Cronenweth (El club de la pelea) y música original compuesta e interpretada por Nine Inch Nails, Tron: Ares se antoja como una de las más prometedoras de este octubre fílmico.

Toma Nota

Tron: Ares estará disponible en los principales formatos: sala tradicional, 4DX y IMAX, entre otros.

Es para ti si…

Eres fan de la ciencia ficción y/o eres parte de la “generación Tron”.

La Máquina

Dwayne Johnson entrega la mejor actuación de su carrera en "La Máquina" (The Smashing Machine), filme en el que interpreta al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr.

Bordada como un drama deportivo que crece hasta crear un relato sobre los golpes físicos y emocionales de la vida, La Máquina es la primera pieza que Benny Safdie dirige sin su hermano Josh.

Toma Nota

La cinta formó parte de la competencia por el León de Oro del Festival de Venecia, donde ganó el León de Plata a la Mejor Dirección para Benny Safdie (Good Time, Uncut Gems).

Es para ti si…

Quieres ver una cara de Dwayne Johnson que nunca antes habías visto.

Cacería de brujas

Julia Roberts hace el papel de una profesora universitaria que afronta un fuerte dilema cuando su estudiante estrella le hace una confesión sobre un evento terrible en el que habría estado involucrado otro intelectual del cual es amiga.

Cacería de brujas es la nueva película de Luca Guadagnino, director de Llámame por tu nombre y Desafiantes. Junto a Roberts actúan Ayo Edebiri y Andrew Garfield. Sobra decir que el elenco ha recibido aplausos por sus actuaciones, aunque el mensaje de la película seguro detonará reflexiones encontradas.

Toma Nota

Cacería de brujas formó parte de la competencia de la Mostra di Venezia este año y se proyecta en Cinemex.

Es para ti si…

Nunca dejas de ver una peli de Guadagnino o si eres fan de cualquiera de las estrellas que integran el reparto.

El payaso del maizal

Un grupo de jóvenes tendrán que sobrevivir a los embates de Frendo, el aterrador payaso que protagoniza este slasher dirigido por Eli Craig. En efecto, esta propuesta de cine de terror volverá a poner a prueba tu fobia a los payasos. ¿Crees que Frendo logrará trascender como un nuevo icono del cine de sustos?

Toma Nota

La cinta está basada en la novela Clown in a Cornfield de Adam Cesare.

Es para ti si…

Nunca pensarías en quedarte fuera de una película de payasos endemoniados.

Downton Abbey: El gran final

En 2010 inició la serie Downton Abbey, la cual fuese nominada en múltiples ocasiones a varios premios como el Golden Globe y el Emmy. A lo largo de 52 episodios y tres películas (incluyendo la nueva), la familia Crawley transportó al mundo de la alcurnia británica.

En "Downton Abbey: El gran final" llegamos a la década de 1930 sólo para descubrir el destino definitivo de estos personajes favoritos.

Toma Nota

Este último opus de Downton Abbey está dedicado a la legendaria Maggie Smith, quien interpretó a la inolvidable tía Violet en este relato.

Es para ti si…

Fuiste, eres y por siempre serás fan de Downton Abbey.

La libertad de Fierro

Este documental dirigido por Santiago Esteinou sigue a César Fierro tras 40 años erróneos en el corredor de la muerte de Texas. Ahora libre, debe reconstruir su vida y enfrentar la pregunta: ¿qué significa la verdadera libertad después de décadas de aislamiento?

Este largometraje se puede ver en la Cineteca FICG y salas del circuito alternativo.

Toma Nota

Esta pieza ha pasado por festivales como Toronto, Morelia, Zurich y Thessaloniki, entre otros.

Es para ti si…

Quieres ver un potente documental sobre libertad, justicia y derechos humanos.

Un mundo mejor

Esta pieza de ficción es una historia esperanzadora sobre la amistad improbable entre Víctor (Raúl Briones), víctima de secuestro y auto-encierro, y Santiago, un niño con un pasado trágico. Una cinta mexicana que explora la violencia y la resiliencia a través de la conexión humana.

Este largometraje se puede ver en la Cineteca FICG y salas del circuito alternativo.

Toma Nota

Este es el primer estreno de Briones tras haber ganado su más reciente Ariel actoral gracias a su trabajo en La Cocina.

Es para ti si…

Quieres disfrutar de un relato sumamente humanista sobre salud mental, ansiedad y los lazos que elevan.

Re-Estreno

Amores Perros

Una de las más celebradas películas mexicanas celebra 25 años de su estreno original; por tal motivo, Amores Perros vuelve a salas de cine por tiempo limitado. Si nunca has visto este clásico contemporáneo del cine nacional o si quieres revivirlo con el esplendor de la pantalla grande, no debes dejar de verlo.

Toma Nota

Para este reestreno de aniversario, la película ha sido restaurada en 4K.

Es para ti si…

Amores Perros es una de tus películas mexicanas favoritas del presente siglo.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

