Tomb Raider, adrenalina eterna

Hay personajes que cruzan con fortuna las fronteras de los diferentes medios. Si bien el paso de la literatura al cine es el más común, hay una serie de adaptaciones cinematográficas surgidas de videojuegos que gozan de un público cuantioso. Millones. Es el caso de “Tomb Raider”, franquicia que nació a mediados de los años noventa con la pionera figura femenina de “Lara Croft”.

Una nueva versión de “Tomb Raider” se estrena este 16 de marzo en las salas de nuestro país, y para calentar el ambiente este fin de semana llegará a la Ciudad de México Alicia Vikander, quien encarna a la nueva “Lara Croft”.

Fue el primer gran éxito de ventas de videojuegos con un personaje femenino, y no era para menos: Lara es fuerte, carismática, está en forma, no le teme a nada… Estamos a días del esperado estreno de la nueva versión de Tomb Raider, dirigida por Roar Uthaug y con las actuaciones de Alicia Vikander, Daniel Wu y Walton Goggins. Pero, ¿cuál es el camino que ha llevado Tomb Raider y Lara Croft de las consolas al cine, al cómic y a los libros hasta convertirse en ese icono que conocemos?

• El comienzo. El acta de nacimiento de Lara Croft se certificó con el lanzamiento de Tomb Raider en 1996, en el que la arqueóloga debió vivir aventuras alrededor del mundo. Lara se enfrenta a misterios y pruebas que debe superar, siempre en paisajes exóticos que se convertirían en una constante. El lanzamiento coincidió con el auge de plataformas como PlayStation y Sega Saturn (además de la versión para computadora), lo que le permitió al juego vender cerca de siete millones de copias.

• La continuidad. Desde el 1996 hasta el 2000, los desarrolladores retribuyeron a los fans una secuela por año, todas exitosas al vender más de cinco millones de copias, salvo la última. Fue “Tomb Raider Chronicles” (2000) el tropiezo que tuvieron: el título a la postre se confirmaría como la entrega menos exitosa, hecho por el cual Tomb Raider se repensó. Para ese año ya se planeaba la cinta que haría más famosa a Lara.

• Angelina Jolie. Hay quienes afirman que lo mejor que le pudo haber pasado a “Lara Croft” es que Angelina Jolie la interpretara. La realidad puede ser inversa: gracias a “Lara Croft: Tomb Raider” (2001), Jolie consolidó su carrera. Con todo y que ya había ganado un Oscar como Mejor actriz secundaria (por “Inocencia interrumpida”, de 1999), fue la etapa 2001-2003 cuando Angelina consagró su auge como actriz protagónica. La actriz retomó a “Lara Croft en Tomb Raider: La cuna de la vida”, dos años después. Dato curioso: tanto Angelina como Alicia Vikander, las dos Lara Croft del cine, interpretaron al personaje un par de años después de haber recibido un Oscar en la misma categoría, como actrices de reparto.

• Parte de la evolución. Entre los videojuegos de “Tomb Raider: The Angel of Darkness” (2003) y “Tomb Raider: Legend” (2006), los dueños de la franquicia cambiaron de estudio. Siguieron “Anniversary” (2007) y “Underworld” (2008), esta última todavía siguiendo la línea de las secuelas desde el inicio de la saga. Para 2010 llegaría “Lara Croft and the Guardian of Light”, con un cambio drástico en la dinámica al voltear al creciente nicho de los juegos cooperativos.

• Renovación. Con la historia extendida durante decenio y medio, la sorpresa llegaría en 2013 con el deseo de crear una totalmente nueva “Lara Croft”. El videojuego lanzado ese año se llamó solamente “Tomb Raider”, significando un nuevo nacimiento del personaje. “Lara Croft and the Temple of Osiris”, “Relic Run” y “Go Rise of the Tomb Raider” siguieron entre 2014 y 2015. La meta de los creadores fue entregar una “Lara” más real: de allí es de donde los guionistas y productores de la cinta “Tomb Raider” (2018) se basaron para la película a punto de estrenarse.

• El cómic. Las peripecias de “Croft” llegaron a las viñetas pocos años después de su creación, en 1999. El auge de la serie se vivió en los cinco años posteriores, cuando se publicó medio centenar de volúmenes. A la par, la franquicia ha tenido series limitadas, de colección y números especiales, algunos un tanto difíciles de conseguir en México pero que han circulado por la venta en línea. El más reciente data de 2017, “Tomb Raider: Survivor’s Crusade”, editado por Dark Horse.

• A la literatura. Cuando un videojuego ha vendido millones de copias, se adapta al cine, cómics y goza de una popularidad casi inigualable, es evidente que los personajes florecerán en diferentes formatos. En 2003 y 2004 se lanzaron tres libros de “Tomb Rider”. Quizá este medio ha sido el menos exitoso para “Lara”, aunque en 2014 y 2016 se editaron otro par de entregas.

No todo lo que brilla es oro

Tener la etiqueta de “Tomb Raider” no sigifica que el producto vaya a ser exitoso. Una breve serie animada para televisión en 2007, un spin-off para Game Boy, entre otros. Asomarnos a ese gran mundo que se ha creado en torno a “Lara Croft” puede llegar a abrumar, pero hay que recordar que la cinta “Tomb Raider” fue hecha para disfrutarse sin necesidad de haber visto los filmes anteriores o incluso sin haber jugado ninguno de los videojuegos.