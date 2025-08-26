La predicción confirmada de Mhoni Vidente con respecto al futuro de Checo Pérez

Recientemente ha habido muchas especulaciones sobre la carrera de Checo Pérez y Mhoni Vidente ha revelado una sorprendente predicción sobre su futuro.

En los últimos días, Checo Pérez se ha visto envuelto en polémica debido a los posibles escenarios de su trayectoria. Uno de los más comentados es su permanencia en la Fórmula 1, y, de acuerdo con la reconocida astróloga Mhoni Vidente, el piloto tapatío seguirá siendo el centro de atención en la próxima temporada.

El fin de semana se confirmó que Sergio "Checo" Pérez ya no formará parte de la escudería Red Bull, pese a que aún tenía un año de contrato con opción de extenderlo hasta 2026. Aunque la noticia causó preocupación entre sus seguidores, no todo parece ser negativo, pues según Mhoni Vidente el futuro del mexicano pinta con esperanza y grandes sorpresas para el próximo año.

Mhoni Vidente revela el futuro de Checo Pérez

De acuerdo con la vidente, el piloto continuará en la Fórmula 1 durante el próximo año.

"Luego de que no se pudiera recuperar y le ofrecieran ser embajador de Red Bull, no seguirá; pero la carta del 'As de Oro' nos dice que la escudería Williams o Mercedes quiere un piloto latino", afirmó.

Mhoni agregó también que "ha sido muy coherente con la terminación de su contrato en Red Bull; hay Checo Pérez para rato en la Fórmula 1, al menos unos tres años más".

Asimismo, descartó que el tapatío vaya a demandar a la escudería austriaca por incumplimiento de contrato, como se comenzó a especular tras confirmarse su salida en 2025.

