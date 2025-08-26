Checo Pérez: Así luce el ostentoso apartamento que el piloto de Cadillac tiene en Miami

Este día se dio a conocer que Sergio "Checo" Pérez está de vuelta en la Fórmula 1, rumor que se comenzó a alimentar y esparcir desde mes de marzo, y será parte de la nueva escudería de Cadillac, quien debutará en la próxima competencia del 2026 como el equipo número 11 de la parrilla .

Ahora, el mexicano tendrá como coequipero al finlandés Valtteri Bottas, y formarán una dupla que reúne experiencia y jerarquía que perseguirá el objetivo de convertir a Cadillac en un equipo competitivo; sin embargo, el éxito no será inmediato.

Entre Checo y Bottas suman 527 Grandes Premios disputados y 16 victorias, son una dupla que, según Cadillac, aporta "una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica", pero en la temporada 2026, que marcará el debut del equipo en el Gran Circo, se enfrentarán a una curva de aprendizaje marcada por la nueva normativa aerodinámica y de motores a la que deberán adaptarse.

Este nuevo proyecto llega con grandes ambiciones, pero con mesura; en palabras del propio piloto tapatío, el objetivo es ayudar al equipo a desarrollarse para poder, a la larga, competir por podios.

" Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Con el respaldo de TWG Motorsports y General Motors (GM), el equipo Cadillac está creciendo desde cero y creando una cultura basada en la innovación y el rendimiento (...) creo que podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de las Américas ", confesó Checo en la presentación de la escudería.

¿Dónde pasará sus vacaciones Checo Pérez?

Desde su perfil de Instagram, el piloto tapatío compartió en el mes de febrero una publicación donde firma un contrato de adquisición de un lujoso departamento en Miami, Florida.

"Estoy muy contento de tener a Miami como mi lugar de vacaciones, gracias por hacerlo tan bien. @miami.realinvestment @related_group @theresidencesmiami". IG / @schecoperez

Te puede interesar: Keanu Reeves da la bienvenida a Cadillac a Checo Pérez y a Valtteri Bottas | VIDEO

La torre de lujosos departamentos de St. Regis en Brickell, Miami, aún no ha sido terminada de construir: se encuentra en fase de pre-construcción, y se estima que finalice a principios de 2027.

Según la información de diferentes agencias inmobiliarias, los precios iniciales de los departamentos en este proyecto se encuentran en un rango que va desde los 3.8 millones de dólares hasta los 5.6 millones de dólares, aunque algunos listados mencionan un punto de partida de 2.8 o 3.4 millones de dólares.

Se presume que el piloto mexicano habría adquirido uno de los modelos de departamento más grandes, mismos que pueden tener un costo muy superior, llegando a los 9.8 millones de dólares.

La exclusiva torre de apartamentos a pie de playa ofrecerá para los residentes:

Salón de belleza

Gimnasio

Spa para perros

Restaurante con estrella Michelin

Piscina

Impresionantes vistas

Entre otras lujosas amenidades

Vista general del proyecto St. Regis en Miami. IG / @theresidencesmiami

Con información de SUN y St. Regis Brickell.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF