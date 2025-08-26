Fans de Taylor Swift reaccionan con divertidos memes a su propuesta de matrimonio

Este día, la cantante estadounidense, Taylor Swift, y el jugador profesional de futbol americano para los Kansas Chiefs, Travis Kelce, han anunciado su compromiso matrimonial a través de redes sociales .

Desde sus cuentas de Instagram, los enamorados compartieron algunas fotografías románticas y enternecedoras junto con la descripción: " Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar ".

Anuncio oficial del compromiso entre Taylos Swift y Travis Kelce. IG / @taylorswift / @killatrav

A pesar de la reciente noticia, ni la cantante ni el jugador han dado detalles de cómo fue la pedida y tampoco han hecho alguna declaración acerca de sus planes de boda.

Ante la noticia, la comunidad Swiftie ha mostrado su emoción en redes sociales pues, aseguran, la cantante pasó muchos altibajos en su vida romántica y hoy, con este compromiso anunciado por las celebridades, inicia una nueva etapa emocional y afectiva esperada durante mucho tiempo por Taylor.

Las y los fans no perdieron el tiempo y mostraron su euforia por el anuncio de este compromiso mediante memes que ya circulan por redes sociales. A continuación compartimos una selección de los mejores y los más creativos.

Los mejores memes del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

TAYLOR SWIFT SE VA A CASAR, OFICIALMENTE LA PROFECÍA HA CAMBIADO !!!!!!!! pic.twitter.com/nJ23mKLD7q— s4tellite ⸆⸉ (@pinkvib3sss) August 26, 2025

así se sintió abrir ig y ver que taylor se casa pic.twitter.com/0y5J7qroRa— xulita (@stateofchae) August 26, 2025

X / @afterglowor

X / @folksrswift

MI MEJOR AMIGA TAYLOR SWIFT QUE TANTO SUFRIÓ DE AMOR SE VA A CASAR pic.twitter.com/KVDECiOfxt— josefrita (@JoseePoy) August 26, 2025

qué evento CANÓNICO de todas las mujeres perder casi una década con algún hombre y que el próximo sea lo que SIEMPRE QUISIERON aplausos para mi amiga Taylor Swift le tenía que tocar pic.twitter.com/KwoumXKjws— josefrita (@JoseePoy) August 26, 2025

I AM SO HAPPY FOR MY CLOSE AND PERSONAL FRIEND TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/O2gBDwphSa— pippa (@piptweets) August 26, 2025

X / @ivyxmaroon

X / @sabrvlou

