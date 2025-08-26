Martes, 26 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento | Taylor Swift

Fans de Taylor Swift reaccionan con divertidos memes a su propuesta de matrimonio

Este 26 de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce han hecho oficial su compromiso matrimonial a través de redes sociales

Por: Fabián Flores

Las y los fans no perdieron el tiempo y mostraron su euforia por el anuncio de este compromiso mediante memes que ya circulan por redes sociales. IG / @taylorswift / @killatrav / X / @sabrvlou / @ivyxmaroon

Este día, la cantante estadounidense, Taylor Swift, y el jugador profesional de futbol americano para los Kansas Chiefs, Travis Kelce, han anunciado su compromiso matrimonial a través de redes sociales.

Desde sus cuentas de Instagram, los enamorados compartieron algunas fotografías románticas y enternecedoras junto con la descripción: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar".

Anuncio oficial del compromiso entre Taylos Swift y Travis Kelce. IG / @taylorswift / @killatrav 
A pesar de la reciente noticia, ni la cantante ni el jugador han dado detalles de cómo fue la pedida y tampoco han hecho alguna declaración acerca de sus planes de boda.

Ante la noticia, la comunidad Swiftie ha mostrado su emoción en redes sociales pues, aseguran, la cantante pasó muchos altibajos en su vida romántica y hoy, con este compromiso anunciado por las celebridades, inicia una nueva etapa emocional y afectiva esperada durante mucho tiempo por Taylor.

Las y los fans no perdieron el tiempo y mostraron su euforia por el anuncio de este compromiso mediante memes que ya circulan por redes sociales. A continuación compartimos una selección de los mejores y los más creativos.

Los mejores memes del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

 X / @afterglowor
  X / @folksrswift
 X / @ivyxmaroon 
  X / @sabrvlou
