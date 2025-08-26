El Mundial de Fórmula 1 (F1) de 2026 adquiere mayor relevancia para los aficionados mexicanos, luego de que este martes 26 de agosto se diera a conocer que el piloto jalisciense Sergio "Checo" Pérez está de regreso.

Con el interés enfocado en saber cuándo debutaría el azteca con su nuevo equipo, vale la pena recordar que la próxima campaña de F1 constará de 24 carreras, y comenzará el 8 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia; ese día marcaría el regreso de Checo Pérez a las competencias en la máxima categoría del automovilismo.

La temporada 2026 terminará en Abu Dabi el primer fin de semana de diciembre y para entonces ya se habrá visto el desempeño del mexicano como del equipo debutante en la F1, así como de su nuevo compañero, el finlandés Valtteri Bottas.

Así queda el calendario de F1 de 2026 con Checo Pérez de regreso

El próximo año se correrá por primera vez el Gran Premio de Madrid, carrera que se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre. Las competencias de Baréin y Arabia Saudita serán en abril debido a la festividad del Ramadán.

Y como es tradicional, a finales del próximo año se correrá el Gran Premio de México, cuando se dé la vuelta de Checo Pérez a su casa, con actividades desde el 30 de octubre y la carrera el domingo 1 de noviembre.

Con la temporada 2026 entrarán en vigor nuevas regulaciones para los coches y los motores que tendrán combustibles cien por ciento sostenibles.

Calendario de F1 2026

6-8 de marzo, Australia, Melbourne

13-15 de marzo, China, Shanghái

27-29 de marzo, Japón, Suzuka

10-12 de abril, Baréin, Sakhir

17-19 de abril, Arabia Saudita, Yeda

1-3 de mayo, Estados Unidos, Miami

22-24 de mayo, Canadá, Montreal

5-7 de junio, Mónaco, Mónaco

12-14 de junio, España, Barcelona

26-28 de junio, Austria, Spielberg

3-5 de julio, Reino Unido, Silverstone

17-19 de julio, Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 de agosto, Hungría, Budapest

21-23 de agosto, Países Bajos, Zandvoort

4-6 de septiembre, Italia, Monza

11-13 de septiembre, España, Madrid

25-27 de septiembre, Azerbaiyán, Bakú

9-11 de octubre, Singapur, Singapur

23-25 de octubre, Estados Unidos, Austin

30 de octubre-1 de noviembre, México, Ciudad de México

6-8 de noviembre, Brasil, São Paulo

19-21 noviembre, Estados Unidos, Las Vegas

27-29 de noviembre, Qatar, Losail

4-6 de diciembre, Abu Dabi, Yas Marina

