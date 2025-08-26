Checo Pérez regresa a la F1 y con él llegan los memes

Una noticia muy esperada por los amantes del automovilismo fue dada a conocer este martes: el regreso del mexicano Sergio "Checo" Pérez a la Fórmula 1 (F1). El tapatío fue anunciado como piloto de Cadillac, el nuevo equipo del "Gran Circo", el cual debutará la próxima temporada. Ante eso, los usuarios de redes sociales no pudieron esperar más y reaccionaron de manera creativa con memes, como era de esperarse.

Checo Pérez estará acompañado en esta próxima aventura por el finlandés Valtteri Bottas, según confirmó este martes el equipo estadounidense.

Cadillac, que cuenta con el respaldo de General Motors y estará dirigido por el exdirector deportivo de Marussia, Graeme Lowdon, será el equipo número 11 de la F1 la próxima temporada.

Checo Pérez aportará su amplia experiencia en la F1: ha tenido un largo recorrido con los equipos de Sauber, McLaren y Force India/Racing Point, antes de pasar a Red Bull, con el que ayudó al equipo a ganar el Mundial de Constructores en 2022 y 2023, y donde colaboró en los campeonatos del neerlandés Max Verstappen.

Por parte de Bottas, el europeo fue segundo en la clasificación detrás de su entonces compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, en las temporadas 2019 y 2020. También fue piloto de Williams, Alfa Romeo y Sauber.

Checo Pérez vuelve a la F1 y con él llegan los memes

¿Cuándo inicia la F1 con Checo Pérez de regreso?

La F1 de 2026, con Checo Pérez de regreso a la categoría en el nuevo equipo Cadillac, comenzará el 8 de marzo del próximo año, cuando comience la temporada con el Gran Premio de Australia.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF