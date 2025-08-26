Sheinbaum reacciona a llegada de Checo Pérez a Cadillac

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó este martes al anuncio del regreso del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez a la Fórmula 1 (F1), tas haber firmado contrato con Cadillac.

"Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan a México", dijo la Mandataria en "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional.

Cadillac anunció las contrataciones de Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas para la temporada 2026 del "Gran Circo".

Será el regreso de Pérez, de 35 años, a la máxima categoría del automovilismo, luego de quedar fuera en la presente temporada, tras ser despedido por Red Bull.

El Gran Premio de México, en donde Pérez es local, también celebró la llegada del mexicano al equipo estadounidense.

"El Gran Premio de México felicita a Sergio Pérez por su regreso al campeonato de F1 como piloto de la nueva escudería Cadillac, que empezará a competir a partir de la temporada 2026, y le desea el mejor de los éxitos".

En 14 años en la F1, Checo Pérez se ha confirmado como el mejor piloto mexicano de la historia con seis victorias, 39 podios, un subcampeonato mundial en 2023 y dos campeonatos de constructores.

También, los Charros de Jalisco, subcampeón de la Serie del Caribe de beisbol pasada, mandó un mensaje al piloto, que nació en ese estado.

"¡DE VUELTA AL 'MAMBO'! El piloto tapatío Sergio @SChecoPerez regresará en 2026 a la @F1 y lo hará con la escudería @Cadillac_F1. ¡Enhorabuena, 'Checo'!", publicaron los Charros en su cuenta de X.

