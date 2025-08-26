Taylor Swift: La delgada linea entre ser una artista y una "Showgirl"

Taylor Swift es una de las artistas pop del momento. Ha anunciado su compromiso con Travis Kelce, jugador de la NFL de los Kansas City Chiefs, pero no se trata de la única sorpresa reciente de la cantante, pues también anunció su nuevo álbum: “The Life of a Showgirl”, un concepto que ha resultado revelador y ha conmocionado a todas y todos sus fans.

La artista estadounidense regresa a la escena musical con un estilo más atrevido que marca esta nueva era de su carrera, mostrando cómo ha trascendido en la industria y cómo desea proyectarse al mundo sin filtros. Esta estética también ha influido en artistas contemporáneos e incluso en leyendas del pop, quienes han dejado su huella con shows únicos adoptando la misma temática.

A continuación, te contamos por qué este concepto se ha convertido en uno de los más icónicos de la industria artística.

¿Qué es una “Showgirl”? temática del nuevo álbum de Taylor Swift

Esta estética tiene su origen en el París de finales del siglo XIX, cuando los cabarets y los cafés de variedad formaban parte de la vida cotidiana y dieron lugar a la figura femenina de las coristas: bailarinas, cantantes y animadoras que se convirtieron en íconos de la época.

Uno de los rasgos más peculiares que distinguía a estas mujeres eran sus atuendos extravagantes, minuciosamente detallados y adornados con plumas, boas de avestruz, penachos y joyas llamativas y brillantes.

Aunque este concepto artístico surgió en Europa, con el tiempo también migró a Estados Unidos, donde las showgirls conquistaron escenarios en casinos y teatros de Las Vegas, además de dejar huella en los grandes musicales de Hollywood.

De igual forma, en Latinoamérica este estilo fue abrazado por diversas artistas, particularmente durante la Época de Oro del cine.

Artistas que adoptaron el concepto de “Showgirl”

Yolanda Yvonne Montes Farrington (Tongolele)

Lyn May

Olga Breeskin

Madonna- Blonde Ambition Tour (1990).

Mariah Carey en su vídeo I Stay in Love.

Beyoncé también siguió la misma estética en su actuación en Atlantic City en 2012.

Karol G

Este estilo, a pesar de que puede generar controversia en parte del público, también cuenta con quienes lo celebran como una expresión artística que deslumbra con baile, brillo, plumas y glamour. Para muchas y muchos, representa una declaración dentro del lenguaje artístico: mostrarse tal cual eres, sin importar las opiniones ajenas. En este sentido, evoca autodeterminación, seguridad y creatividad en la artista que lo adopta y lo luce en cada escena de su vida. Tal es el caso de Taylor Swift.

