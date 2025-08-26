Frankenstein: actriz asombra con un doble papel en la película de Guillermo del Toro

Cuando se anunció que Mia Goth se uniría al reparto de Frankenstein, muchos asumieron que interpretaría a Elizabeth, el interés romántico de Victor. Sin embargo, un reciente informe de Variety reveló un giro inesperado: la actriz dará vida a dos personajes esenciales, pues además de Elizabeth, también encarnará a la madre de Victor.

Esta elección de casting no es casualidad. Oscar Isaac, quien interpreta a Victor Frankenstein, explicó que la decisión refleja la visión simbólica y compleja de Guillermo del Toro:

"Guillermo siempre decía, 'Él quiere esa lechita'. Cuando todo va mal, solo busca la leche materna".

El director fusiona así el amor romántico y el maternal en un solo rostro, creando un subtexto psicológico perturbador y cautivador que promete generar debate entre los seguidores.

El propio Del Toro ha reiterado en varias entrevistas que esta es la película que ha soñado hacer desde hace décadas:

"Es una película que llevo queriendo hacer desde hace 50 años, desde que vi por primera vez Frankenstein. Necesitaba crecer y tener herramientas que hace diez años no tenía. Ahora soy lo bastante valiente (o lo bastante loco) para hacerlo".

Por su parte, Mia Goth asegura que la audiencia quedará impresionada:

"Creo que a la gente le va a encantar lo épica que es, la escala, es un auténtico festín. Pero también creo que se emocionarán muchísimo, porque tiene mucho corazón. Es un proyecto de vida para Guillermo".

El simbolismo del doble papel

ESPECIAL/NEETFLIX

En la novela original de Mary Shelley, la vida familiar de Victor y su obsesión por trascender los límites humanos son fundamentales. Que Mia Goth interprete tanto a Elizabeth como a la madre del científico introduce un juego simbólico: Victor proyecta en su amada la figura materna que perdió, reforzando una lectura psicoanalítica de la historia. Este recurso, característico de Del Toro, agrega un matiz inquietante que diferencia su adaptación de versiones anteriores.

Mientras que otras películas sobre Frankenstein se centraban en la criatura y la ambición desmedida de su creador, esta reinterpretación profundiza en la dualidad del amor romántico y el maternal, ofreciendo una dimensión más oscura y emocionalmente compleja.

Estreno y reparto

La película tendrá su primera proyección el 30 de agosto en el Festival de Venecia, seguida de un estreno limitado en cines a partir del 17 de octubre durante tres semanas, antes de llegar a Netflix el 7 de noviembre. Además de Mia Goth y Oscar Isaac, el elenco incluye a Jacob Elordi como la criatura, junto a Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley y Christian Convery.

Del Toro nunca ha ocultado su admiración por Mary Shelley, a quien calificó en los BAFTA 2018 como “la figura más importante del legado inglés”. La película no solo rinde homenaje al mito de Frankenstein, sino que lo reinterpreta con la sensibilidad única del director.

Con un reparto sólido, un enfoque oscuro y fantástico, y la audaz decisión de que Mia Goth interprete un doble papel, Frankenstein se perfila como una de las producciones más inquietantes y esperadas del año.

BB