Mhoni Vidente y su intensa predicción sobre Elon Musk: "está destinado a..."

Recientemente, la reconocida astróloga Mhoni Vidente dio a conocer una predicción que genera incertidumbre no solo sobre el futuro de Estados Unidos, sino también sobre el rumbo del mundo, el cual —según ella— dependería de dos figuras de poder: Donald Trump y Elon Musk.

No es la primera ocasión en que Mhoni se pronuncia sobre Trump y Musk. En sus predicciones de febrero ya había señalado un proyecto de expansión y dominación global, y hasta ahora mantiene las mismas afirmaciones.

De acuerdo con la astróloga, la nación norteamericana buscará impulsar una mentalidad de supremacía, en la que los estadounidenses se perciban como los “poderosos” o incluso como los “emperadores” del mundo, ejerciendo influencia y control sobre otras naciones.

Mhoni Vidente predice intenciones de Trump y Musk

Según Mhoni Vidente, Donald Trump y Elon Musk estarían elaborando un plan para persuadir a los estadounidenses de que el futuro de la nación depende de ellos y están destinados a ejercer control sobre la humanidad.

De acuerdo con la vidente, ambos recurrirían a su “destino manifiesto”, una doctrina asociada a los masones que tendría un impacto decisivo en la política y la geopolítica mundial.

Mhoni Vidente comparte fuerte predicción sobre Elon Musk

Por si fuera poco, Mhoni adelantó predicciones aún más sorprendentes sobre el destino de la población estadounidense. Según la astróloga, para 2029 darían inicio las primeras colonias en Marte, un hecho que marcaría un antes y un después en la migración hacia otros planetas.

De acuerdo con sus visiones, Elon Musk será pieza clave en este proceso, encabezando la llegada de estadounidenses al planeta rojo. Este evento, aseguró, abriría una nueva era para la humanidad, bajo el liderazgo de Estados Unidos y de una élite emergente integrada por figuras como Trump y el propio Musk.

