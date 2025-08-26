Marianne Gonzaga vuelve a las redes sociales luego de estar en prisión

Después de permanecer cinco meses en un centro de internamiento juvenil por el ataque contra Valentina Gilabert, Marianne Gonzaga reapareció en TikTok con un mensaje donde confirmó que retomará su actividad como creadora de contenido.En un video extenso, la joven habló sobre lo vivido durante este tiempo, las críticas que ha recibido y su decisión de continuar adelante con sus planes personales y profesionales.“Hola a todos, soy Marianne Gonzaga. Sé que hace mucho tiempo no me paro frente a una pantalla para poder hablar con ustedes, pero aquí estoy. Sé que para mucha gente mi proceso no es algo fácil de entender o incluso el hecho de que regrese a redes sociales es algo que ha generado críticas o incluso ha llegado a incomodarnos. Pero igualmente aprendí a la fuerza y con dolor que no puedo vivir dependiendo de la opinión de los demás”, expresó durante su primera aparición pública tras recuperar la libertad.La joven subrayó que su retorno a TikTok no tiene que ver con la búsqueda de aprobación ni popularidad: “No tengo por qué detener mi vida, por qué parar lo que sigo haciendo, por qué detener mis metas, detener mis planes, si es algo que hoy en día estoy pagando, voy a seguir pagando y lo estoy haciendo con todo el compromiso”.En su mensaje también dejó en claro que no pretende justificar lo sucedido, sino compartir una reflexión:El 5 de febrero de 2025, cuando aún era menor de edad, Gonzaga atacó a Valentina Gilabert en un departamento de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.Gilabert, de 18 años, recibió entre 13 y 14 heridas con arma blanca en cuello, tórax, rostro y mano izquierda, esta última en riesgo de amputación. Fue hospitalizada de urgencia y sometida a varias cirugías reconstructivas.Meses más tarde, el proceso judicial culminó con un acuerdo entre ambas familias. Como consecuencia, Gonzaga cumplió una sanción reducida: cinco meses en reclusión juvenil y el resto bajo medidas de supervisión determinadas por un juez.En su momento, Valentina expresó públicamente que había decidido perdonar a su agresora:El retorno de Marianne a TikTok ha generado posturas encontradas. Mientras algunos usuarios consideran que tiene derecho a rehacer su vida tras cumplir parte de su condena, otros critican que vuelva a ocupar un lugar como figura pública en redes sociales.BB