La comediante La Bea, cuyo nombre verdadero es Tania González, se ha convertido en una de las participantes más queridas durante la primera semana de La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca. Su carisma, sentido del humor y espontaneidad la han posicionado como una de las figuras más destacadas dentro del programa.

Originaria de Chalco, Estado de México, La Bea ha logrado ganarse un lugar en el mundo del stand up gracias a su estilo auténtico y su capacidad para conectar con la audiencia. A continuación, te contamos más sobre su trayectoria y formación.

¿Quién es La Bea?

La Bea es una comediante y creadora de contenido que ha logrado consolidar su carrera en los escenarios y redes sociales. Ella misma se define como una “standupera directa y sin filtros”, cuyo sello personal es la naturalidad con la que aborda sus rutinas y la cercanía que mantiene con el público.

Durante una charla en el podcast La Caminera de Exa, la intérprete mencionó que en cada show busca mantener su esencia y compartir experiencias personales con un toque de humor:

“A veces me quedo al karaoke, saludcita, fotito y vámonos a mimir”, comentó entre risas.

La Bea/Instagram

Su formación profesional

Antes de dedicarse por completo a la comedia, La Bea estudió la licenciatura en Psicología, carrera que, según ha contado, le ayudó a desarrollar una mejor conexión con su público. Sin embargo, decidió cambiar de rumbo cuando descubrió que la comedia le ofrecía más oportunidades profesionales.

“En el momento en el que vi que la comedia te dejaba más que la psicología, me empezó a ir chido en este medio de la risa y me gustó muchísimo más. Dije: ‘me está yendo bien, lo estoy haciendo chido, me están saliendo proyectos, mejor enfoquémonos a una cosa’”, relató.

A pesar de haber dejado la práctica formal, Tania asegura que su formación psicológica sigue presente:

“Obviamente no dejo de ser psicóloga porque soy comediante, no es algo que se quite, y se aprovecha incluso para improvisar, leer al público y conectar más”.

Su salto a la fama con LOL

El reconocimiento nacional le llegó tras su participación en el programa LOL (Last One Laughing), donde compartió escenario con otras figuras del humor. Ella misma reconoció que este proyecto le abrió muchas puertas:

“Fíjate que afortunadamente sí, sobre todo empezó a llegar más gente al show. Gente que dijo: ‘te vi en LOL y ahora quiero ver qué estás haciendo aquí’”.

Sin embargo, también destacó que el formato fue un reto completamente diferente a lo que acostumbra:

“No es lo mismo LOL que hacer tu show. Es mucha presión, mucha competencia, mucho dinero… mucho dinero que no se ganó”, bromeó.

Nuevos proyectos y presencia en redes

Antes de sumarse a La Granja VIP, La Bea recorría distintas ciudades del país con su gira “Mi barrio me respalda”, espectáculo que considera uno de los más importantes de su carrera. Además, tuvo una participación previa en el reality La Isla, donde también mostró su lado competitivo.

Actualmente, la comediante cuenta con una sólida comunidad en redes sociales, con más de 184 mil seguidores en Instagram y más de 164 mil en Facebook, plataformas donde comparte fragmentos de sus shows, reflexiones y momentos detrás de cámaras.

BB