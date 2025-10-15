La libertad de Fierro es un documental de Santiago Esteinou que se estrenó en las salas de cine mexicanas en el marco del Día Internacional contra la Pena de Muerte, el pasado 10 de octubre.

El largometraje aborda el caso de César Fierro, un mexicano que en 1980 fue injustamente declarado culpable de homicidio en El Paso, Texas, haciéndolo víctima de un sistema de justicia corrompido que lo llevó a pasar 40 años en el corredor de la muerte.

La libertad de Fierro. ESPECIAL/PIANO.

La historia se centra en César Fierro, quien acaba de convertirse en un hombre libre y necesita reconstruir su vida después de ser injustamente sentenciado a muerte en Texas.

César pasó la mayor parte de su vida recluido en confinamiento solitario, completamente privado de cualquier contacto físico con otros seres humanos. Pero a pesar de los desafíos, César Fierro está decidido a encontrar la verdadera libertad.

Este documental que retrata las consecuencias del encierro que experimentó César Fierro tras ser liberado en 2020, las repercusiones psicológicas y la transición que implica pasar de vivir en una prisión a reincorporarse a la sociedad, reencontrarse con su comunidad, y reconstruir su propia identidad.

La libertad de Fierro se exhibe en la Cineteca FICG y en salas del circuito alternativo, y ha pasado por festivales como Toronto, Morelia, Zurich y Thessaloniki, entre otros.

En 2014, Santiago Esteinou realizó la película Los años de Fierro, el primer resultado de una amplia investigación y trabajo documental del cineasta, fundamental para que el caso de Cesar fuese difundido y apoyado por distintas instituciones, la cual está disponible desde el 13 de octubre en las plataformas digitales Youtube, Amazon, Apple TV, Izzi, Total Play y Google play.

La libertad de Fierro

De Santiago Esteinou.

Con César Fierro.

México, 2024.

