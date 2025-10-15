Crepúsculo: Fechas de re estreno en cines de México

Los lobos y vampiros regresan a la pantalla grande. La cadena de cines Cinépolis ha dado a conocer las fechas oficiales del reestreno de las películas de Crepúsculo, las cuales los fans han esperado con ansias desde que se anunció el regreso de la saga a las salas de cine del país.

¿Cuándo se reestrena Crepúsculo en México?

La cadena de cine reestrenará las cinco películas a lo largo del mes de noviembre. A continuación te compartimos las fechas de reestreno para cada película:

Crepúsculo (2008): 6 de noviembre

Luna Nueva (2009): 13 de noviembre

Eclipse (2010): 20 de noviembre

Amanecer Parte 1 (2011): 27 de noviembre

Amanecer Parte 2 (2012): 27 de noviembre

¿De qué trata Crepúsculo?

Entre estas historias se encuentra la de Bella, una joven que se traslada al lluvioso pueblo de Forks, en Washington, para vivir con su padre. Allí conoce a Edward Cullen, un enigmático y atractivo estudiante que, junto con su familia, oculta su verdadera identidad como vampiro mientras vive entre los humanos.

Aunque su relación representa un riesgo, Bella y Edward desarrollan un amor intenso. No obstante, ese vínculo se ve comprometido tanto por la condición vampírica de Edward como por la presencia de otros vampiros peligrosos. La tensión con los licántropos también cobra relevancia cuando Jacob Black, amigo cercano de Bella, entra en conflicto con el vampiro.

Se trata de un amor prohibido, envuelto en fantasía y marcado por conflictos de identidad y deseo.

No importa si eres team Edward o team Jacob, pues las salas de cine tienen tu lugar guardado para que revivas una de las historias más famosas de amor y acción de todos los tiempos.

