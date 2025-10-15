Miércoles, 15 de Octubre 2025

Wicked

"Las Perdidas" serán anfitrionas de "La fiesta de disfraces mágicos Wicked"

Universal Pictures México publicó la invitación para este evento a través de la cuenta de X en un video donde aparece Ariana Grande y Cynthia Erivo 

Por: Fabián Flores

El anuncio causó revuelo en redes sociales y las y los seguidores de "Las Perdidas" no pudieron contener su emoción. X / @UniversalMX

Este miércoles, las artistas Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de "Wicked", hicieron una invitación masiva para "La fiesta de disfraces mágicos Wicked" a través de la cuenta de X de Universal Pictures México, y anunciaron que las anfitrionas del evento serían Wendy, Paola y Karina, "Las Perdidas".

En un sencillo y breve video, las actrices y cantantes aparecen juntas en una escenografía característica de la película estrenada en 2024. "Hola Wendy, Paola y Karina. Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz. Esperamos que encuentren su camino pronto. [...] Todas aquí nos hablaron de ustedes y su fabulosa energía mágica. Por eso sabemos que son perfectas para el trabajo."

Después de la introducción, las artistas revelan que están organizando (Universal Pictures) la fiesta temática de Wicked en México para celebrar Halloween, evento en el que "Las Perdidas" serán las anfitrionas.

"Por eso estamos llamando a todos los ciudadanos de Oz, Glindas, Elphabas, hombres de hojalata, leones, espantapájaros, y cualquiera que crea en la magia. Ven vestido como tu personaje favorito de Wicked y únete a la celebración."

     

Hasta el momento, la franquicia cinematográfica no ha revelado más detalles acerca de este evento, por lo que las y los fanáticos de este mundo mágico deberán estar atentos a las publicaciones de Universal para conocer cómo participar en la fiesta de Halloween del año en México.

