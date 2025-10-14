NETFLIX: En esta fecha llega la serie documental de Juan Gabriel

Netflix ha dado a conocer el próximo estreno de la serie documental de Juan Gabriel, que llevará por nombre Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, y promete encantar a los fans, pues, de acuerdo con la plataforma, relatará hasta los rincones más ocultos de la vida del Divo de Juárez.

¿Cuándo se estrena la serie documental de Juan Gabriel?

La fecha de estreno de la serie documental: Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, esta programada para el próximo 30 de octubre de 2025.

El proyecto ofrecerá al público un acceso exclusivo a más de cuarenta años de archivos personales del “Divo de Juárez”, audios e imágenes grabadas por el propio cantante.

La serie documental está dirigida por María José Cuevas, responsable de proyectos como Bellas de noche y La dama del silencio: El caso Mataviejitas, y producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez.

¿Cuántos capítulos tiene la serie documental de Juan Gabriel?

La serie cuenta con cuatro episodios que retratan la vida de Juan Gabriel sin filtros y muestran más allá de lo que el público conocía como espectador.

¿De qué tratará la serie documental de Juan Gabriel?

El enfoque de la serie no solo muestra la faceta pública del cantante, sino que también permite entender su lado más personal, revelando cómo transformó la soledad y la vulnerabilidad en una fuente de creación.

