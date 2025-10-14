A sus 22 años, Paola Diez construye su propio camino entre pasarelas, contenido digital y su primer emprendimiento. Tapatía de nacimiento y estudiante de Recursos Humanos, lleva más de siete años trabajando como modelo, una pasión que nació al ver a su hermana y tías posar frente a la cámara.

Hoy, además de modelar y colaborar con marcas en redes sociales, Paola lidera @proseandco.mx, un carrito de coctelería que se ha vuelto una opción original y en tendencia para eventos. “Me gusta sentir que lo que hago conecta con otros. Eso me motiva”, explica.

Paola Diez. GENTE BIEN JALISCO / @paoladiezm

Fiel creyente del crecimiento personal, ella encuentra inspiración en superar sus propias metas, tanto en lo profesional como en lo emocional. El ejercicio, la espiritualidad y el equilibrio son parte clave de su rutina.

Pao es parte de una generación que no espera a que las cosas pasen: crea, se adapta y emprende. Con alegría, empatía y una visión clara, esta talentosa tapatía sigue abriendo puertas en cada paso que da.

Paola Diez. GENTE BIEN JALISCO / @paoladiezm

@paoladiezm

