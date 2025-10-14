A sus 22 años, Paola Diez construye su propio camino entre pasarelas, contenido digital y su primer emprendimiento. Tapatía de nacimiento y estudiante de Recursos Humanos, lleva más de siete años trabajando como modelo, una pasión que nació al ver a su hermana y tías posar frente a la cámara.Hoy, además de modelar y colaborar con marcas en redes sociales, Paola lidera @proseandco.mx, un carrito de coctelería que se ha vuelto una opción original y en tendencia para eventos. “Me gusta sentir que lo que hago conecta con otros. Eso me motiva”, explica.Fiel creyente del crecimiento personal, ella encuentra inspiración en superar sus propias metas, tanto en lo profesional como en lo emocional. El ejercicio, la espiritualidad y el equilibrio son parte clave de su rutina.Pao es parte de una generación que no espera a que las cosas pasen: crea, se adapta y emprende. Con alegría, empatía y una visión clara, esta talentosa tapatía sigue abriendo puertas en cada paso que da.Síguela de cerca en instagram: @paoladiezmCP