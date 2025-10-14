La Granja VIP 2025: Así puedes ver gratis el nuevo reality 24/7

El reciente estreno de La Granja VIP, el ambicioso reality show de TV Azteca, ha logrado cautivar a la audiencia mexicana desde su primera emisión. Su formato auténtico y sin filtros, que muestra el día a día de un grupo de celebridades adaptándose a la vida rural, ha generado gran expectativa entre los espectadores.

¿De qué trata el programa?

En esta producción, 16 famosos deben abandonar los privilegios de la ciudad para convivir y sobrevivir en un entorno completamente campestre durante diez semanas. Allí enfrentan retos físicos, labores agrícolas como ordeñar vacas o recolectar alimentos, además de enfrentarse a pruebas emocionales que ponen a prueba sus alianzas y rivalidades.

El show, estrenado el 12 de octubre de 2025, está bajo la observación de más de 70 cámaras que registran cada momento del encierro, desde discusiones hasta estrategias secretas.

El elenco confirmado

El reality reúne a personalidades de distintos ámbitos del entretenimiento, lo que garantiza una convivencia llena de tensiones, humor y drama. Entre los participantes se encuentran:

Alfredo Adame

Jawy

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omah

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

Lolita Cortés

Cómo ver las cámaras 24/7 sin pagar Disney+

Una de las mayores atracciones del programa son las cámaras en vivo las 24 horas, que permiten seguir cada detalle de lo que ocurre dentro de la granja, desde conversaciones privadas hasta momentos de tensión entre los concursantes.

Aunque la transmisión completa se ofrece a través de Disney+, TV Azteca anunció que durante las primeras dos semanas (a partir del estreno el 12 de octubre) los fanáticos podrán disfrutar del acceso gratuito al contenido en vivo.

Estas son las tres formas de hacerlo:

YouTube: En el canal oficial La Granja VIP México, disponible la señal 24/7 completamente gratis durante las dos primeras semanas.

Aplicación de TV Azteca En Vivo: Descargable en iOS y Android, permite ver el contenido en directo desde cualquier dispositivo sin necesidad de suscripción premium.

Sitio web oficial: Entra a tvazteca.com o directamente a la sección de Azteca Uno para activar la transmisión continua sin necesidad de registro.

Emisiones principales

Además del acceso en línea, los episodios semanales de La Granja VIP se transmiten por Azteca Uno todos los domingos a las 8:00 p.m., acompañados de resúmenes diarios en horario estelar.

Con esta propuesta, TV Azteca busca ofrecer una experiencia completamente inmersiva, donde el público puede ser testigo de cada momento en el encierro y decidir quién logra adaptarse mejor a la vida lejos del lujo y la comodidad.

BB