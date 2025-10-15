Ricardo Pérez, anfitrión de "La Cotorrisa" podría terminar en prisión por esta razón

Ricardo Pérez, comediante mexicano y actual pareja de Susana Zabaleta, ha estado en el centro de diversas controversias en los últimos meses. Desde supuestas infidelidades hasta conflictos con figuras del entretenimiento, su nombre ha sido constante en los titulares. Sin embargo, la más reciente situación que enfrenta podría ser la más delicada de todas, ya que medios de comunicación han reportado que podría enfrentar problemas legales graves que incluso podrían llevarlo a prisión.

¿Por qué Ricardo Pérez podría enfrentar una condena?

El también integrante del pódcast “La Cotorrisa”, junto a sus compañeros José Luis Slobotzky e Iván Mendoza, fue demandado por la influencer Jesica Bustos, quien los acusó de acoso y abuso sexual tras sentirse afectada por comentarios realizados durante el episodio 308 del programa.

En dicho capítulo, los comediantes hicieron burlas sobre el físico de la creadora de contenido. El fragmento se volvió viral en redes sociales, motivo por el cual el episodio fue eliminado del canal.

El abogado Mauro Terrones Piñón, en entrevista con TVNotas, explicó los motivos legales detrás del proceso:

“Es un tema de abuso sexual, porque externaron cuestiones peyorativas, denigraron la imagen de la presunta víctima y ejercieron bullying cibernético. Además de una pena de cárcel de 25 años, tendrán que pagar una cuantiosa suma por daños morales, así como por el trabajo que la pareja (Xuxo y Jesica) hayan perdido”.

La reacción de la pareja de Jesica Bustos

Por su parte, Xuxo Dom, pareja de la demandante, criticó la falta de coherencia en el comportamiento de Ricardo Pérez, señalando que el comediante exige respeto para su novia mientras agrede verbalmente a otras mujeres.

“¿Cómo no voy a alzar la voz con algo que nos está afectando nuestra vida? Ricardo no es empático, es hipócrita. No tiene la madurez para decírmelo, ni aceptar lo que hicieron. No es nuestra culpa que hayan sexualizado a mi mujer. La apoyé y la acompañé a denunciar; si decide que puedan pisar la cárcel, ¡hasta donde tope! En la denuncia aparecen los tres conductores: Ricardo Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza”, declaró para TVNotas.

El creador de contenido también aseguró que tanto él como su pareja han sufrido las consecuencias de lo ocurrido, ya que tras la difusión del episodio recibieron comentarios de odio, perdieron seguidores, colaboraciones comerciales y oportunidades laborales. Asimismo, aclaró que su relación con Ricardo Pérez no era cercana, pues solo habían coincidido en tres ocasiones en eventos públicos, por lo que no entiende el motivo de las burlas hacia Jesica.

Posibles consecuencias legales

De acuerdo con el abogado Terrones, la Legislación Penal de la Ciudad de México establece que no se puede “hacer o recrear la imagen de alguien sin autorización, escandalizar o denigrar a la persona”. En ese sentido, el especialista advirtió que cada uno de los señalados podría enfrentar penas individuales, siendo la máxima sanción de hasta 25 años de prisión.

El caso continúa en proceso, y aunque ninguno de los conductores ha dado declaraciones directas sobre la denuncia, la situación ha generado un amplio debate en redes sociales sobre los límites del humor y la responsabilidad de los creadores de contenido.

BB