La Academia: Rubí se quedó, pero Fernanda fue la expulsada de la noche

El concierto número 13 de "La Academia" estuvo lleno de peculiaridades; al inicio se comentó que una de las participantes favoritas, Rubí, quería abandonar el proyecto y ceder así su lugar para que ninguno de sus compañeros resultara expulsado; sin embargo, las palabras de sus padres, del director Alexander Acha y el apoyo de sus fans hicieron que la joven reflexionara y accediera a quedarse hasta el final.

Pero aunque Rubí sí permaneció en la competencia, las reglas del programa indican que después de cada concierto debe haber un eliminado y en esta ocasión tocó el turno a Fernanda, quien era considerada por sus maestros y por los críticos como una da las mejores voces de la competencia. A diferencia de la semana pasada, la joven recibió muy buenas críticas por su interpretación de "Acaríciame", tema que hiciera famoso María Conchita Alonso en la década de los 80.

No obstante, los halagos de los jueces parecieron no convencer al público, quien solo le otorgó el 5 por ciento de los votos, según reveló el conductor, Yahir. "Vanessa (Claudio), queridos críticos, maestros y público, esta noche recibimos la cantidad de 230 millones de votos, les recuerdo que eso solamente en 24 horas y uno de los académicos recibió tan solo el 5.6 por ciento de esos votos y esa persona eres tú, Fernanda".

El triste momento en el que a Fernanda le fue dado a conocer el dictamen del público. ESPECIAL/TV Azteca

La sorpresa por parte del panel de críticos no se hizo esperar:"¿Qué?", preguntó Lola Cortés, "¡No!", dijo Horacio Villalobos, "¿por qué? Por Dios", expresó Ana Bárbara y Arturo López Gavito cerró los ojos mientras se agarraba la cabeza. "Cada vez se pone más difícil Yahir, personas con tanto talento", afirmó Claudio, mientras que Yahir le respondió "y que tienen noches increíbles, hoy fue una noche maravillosa para Fernanda". Los asistentes a la gala tampoco compartieron la opinión de los televidentes y repetían constantemente "que se quede, que se quede, que se quede", pero aun así, ella no fue salvada.

Antes de retirarse del estudio Fernanda dio unas palabras en el que le agradeció al director, a la madrina Myriam Montemayor, a sus maestros y a su psicoterapeuta Anamar Orihuela. "Me llevo lo mejor que la vida me pudo regalar de nuevo, me llevo una gran experiencia, he crecido como mujer, como persona aún más… con grandes maestros. Gracias director, gracias madrina, gracias por exigirme, por hacerme mejor cada día; les agradezco inmensamente por el amor, el cariño, porque hasta aquí llegué, hasta aquí quisieron".

Entre lágrimas, el cariño de sus compañeros y la incredulidad de todas las personas presentes en el foro, la joven abandonó el foro, no sin antes recibir el aplauso de todos y un último mensaje de la producción: "Fernanda aquí apenas comienza (tu camino), eres tan talentosa que seguro esto es simplemente un paso más", comentó Claudio.

