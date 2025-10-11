Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

La actriz ganadora del Oscar, directora y productora de Hollywood, Diane Keaton, murió este sábado 11 de octubre a los 79 años.

De acuerdo con el portal TMZ, que cita a People, Diane Keaton falleció en su casa en Los Ángeles, California, aunque hasta el momento la causa no está clara.

Entre su amplia filmografía destacan películas como "El Padrino" o "El padre de la novia", entre otras. Es muy reconocido su trabajo junto con el director Woody Allen, con quien en 1977 participó en la cinta "Annie Hall".

Nacida en 1946, tuvo su primera gran oportunidad en la cinta de 1970 "Amantes y otros extraños".

Diane nunca se casó, pero tuvo dos hijos adoptados. A lo largo de su carrera estuvo vinculada a Woody, Al y Warren Beatty.

En momentos más información...

