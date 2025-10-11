Puerto Vallarta no volverá a ser el mismo. Luego del hundimiento del galeón "Marigalante", el destino jalisciense perdió uno de sus grandes símbolos. Una tragedia en la tradición, aunque por fortuna no en vidas. Pero ¿Qué fue lo que hundió al barco?

Ayer por la tarde comenzaróna circular las imágenes que daban cuenta de la tragedia. La emblemática nao "Marigalante", símbolo turístico de Puerto Vallarta durante más de tres décadas, se hundió frente al centro de la ciudad debido a una falla en su sistema de achique.

Fue el mismo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien confirmó la noticia:

"Protección Civil Jalisco reporta que esta tarde, debido a problemas mecánicos en las bombas de achique, se hundió la embarcación "Marigalante" a la altura de Mismaloya, Puerto Vallarta".

El incidente ocurrió mientras la tripulación intentaba regresar al puerto para realizar reparaciones técnicas y a la altura del hotel Buenaventura, las fallas del sistema se complicaron, por lo que el navío comenzó a hundirse lentamente.

No fue por "Raymond"

La tripulación activó los protocolos de seguridad y todos los pasajeros fueron evacuados; se informó que todos se encuentran a salvo.

De acuerdo al gobernador, "el barco no transportaba turistas, la tripulación de 9 personas, se encuentra a salvo y sin lesionados gracias a la labor rápida y coordinada de Protección Civil Jalisco, Bomberos de Puerto Vallarta y la Secretaría de Marina. Se mantienen las labores de supervisión en la zona y hasta el momento se descarta que el incidente esté relacionado con la Tormenta Tropical 'Raymond'".

Agradecen ayuda

La empresa propietaria de la embarcación expresó su agradecimiento a las autoridades marítimas, portuarias y de Protección Civil por el apoyo durante el incidente.

"Agradecemos especialmente a prestadores de servicios de la zona que acudieron al auxilio de nuestra embarcación", señaló la empresa en un comunicado.

Se informó que quienes adquirieron boletos para próximos viajes en la "Marigalante" recibirán el reembolso íntegro de su compra y en los próximos días se dará a conocer el mecanismo oficial para realizar esta gestión.

"Con esperanza y gratitud, se anuncia que en un lapso de dos a tres meses, la hermana de la 'Marigalante' arribará a las aguas de la bahía, para continuar su legado de historia, emoción y orgullo vallartense. Hoy, la 'Marigalante' descansa en las aguas que siempre fueron su hogar, donde seguirá viva en la memoria y el corazón de todos los que la vieron navegar", señalo la empresa.

Con información de SUN

OA