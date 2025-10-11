Ayer las alarmas se encendieron en Puerto Vallarta. El tradicional barco pirata conocido como "Marigalante" comenzó a hundirse a la altura de Mismaloya y, aunque logró mantenerse a flote durante un tiempo, finalmente se hundió a la altura del Centro del municipio, poniendo fin así a este símbolo del municipio. A partir de ahí, comenzaron las historias sobre la nave, como aquella que la relaciona con Cristóbal Colón,

Fue Protección Civil Jalisco quien confirmó que, debido a problemas mecánicos en las bombas de achique, se hundió la embarcación "Marigalante" el pasado viernes 10 de octubre.

El barco no transportaba turistas, la tripulación de nueve personas, resultó a salvo y sin lesionados gracias a la labor rápida y coordinada de Protección Civil Jalisco, Bomberos de Puerto Vallarta y la Secretaría de Marina. Fue descartado que el incidente estuviera relacionado con la tormenta tropical "Raymond".

"Marigalante", símbolo turístico de Puerto Vallarta

La emblemática nao "Marigalante", símbolo turístico de Puerto Vallarta durante más de tres décadas, se hundió ayer viernes 11 de octubre frente al centro de la ciudad debido a una falla en su sistema de achique.

El incidente ocurrió mientras la tripulación intentaba regresar al puerto para realizar reparaciones técnicas y a la altura del hotel Buenaventura, las fallas del sistema se complicaron, por lo que el navío comenzó a hundirse lentamente.

La tripulación activó los protocolos de seguridad y todos los pasajeros fueron evacuados; se informó que todos se encuentran a salvo.

La empresa propietaria de la embarcación expresó su agradecimiento a las autoridades marítimas, portuarias y de Protección Civil por el apoyo durante el incidente.

"Agradecemos especialmente a prestadores de servicios de la zona que acudieron al auxilio de nuestra embarcación", señaló la empresa en un comunicado.

¿Cuál es la relación del "Marigalante" con Cristóbal Colón?

Una de las curiosidades que saltó a la luz es la relación indirecta que tenía el barco pirata con el navegante Cristóbal Colón.

Construida en 1987 y botada oficialmente en 1992 con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América, la "Marigalante" fue una réplica de la Santa María, la nave con la que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico. Lo que recreaba en Puerto Vallarta cómo se veía uno de los barcos que el navegante utilizó para llegar a Oriente aunque, eventualmente, se sabría que se trataba de América.

Desde su llegada a Puerto Vallarta se convirtió en un símbolo para el turismo en las aguas de la bahía, ofreciendo experiencias a millones de visitantes durante su historia.

