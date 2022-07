La Academia: ¿Rubí, la quinceañera más famosa de México renunció al reality show?

El 13° concierto de "La Academia" inició con la noticia de que una de sus alumnas quería renunciar al sueño de ser la próxima estrella de la música, y aunque durante los primeros minutos de la transmisión fue un misterio quién había sido, luego se reveló que se trataba de Rubí.

Desde que comenzó el programa, Yahir -presentador del reality musical y exacadémico- habló del tema y explicó que pocos minutos antes de que iniciara la gala, la participante anunció que ya no quería ser parte del reality y que la noche de este domingo sería la última vez que se presentaría en el escenario del programa.

"Muy buenas noches, noticia de último minuto y no es positiva; hace tan sólo minutos un académico nos dijo que quiere abandonar 'La Academia' esta noche. A continuación, el hijo del cantante Emmanuel tomó la voz y explicó que durante los comerciales resolverían lo que estaba pasando.

"Apenas me estoy enterando, aquí en backstage, en vestuario, vino ese alumno y me dijo que quiere abandonar, estamos lidiando con la situación, esto es completamente en vivo para toda la gente que dice que hay cosas que están arregladas o no, esto es real", indicó.

Agregó que esta situación acababa de suceder y que seguía nervioso; señaló que iría a hablar con ese alumno para ver si se podría resolver este conflicto, pero esperaba que no se fuera.

"Ya estamos tan cerca del final que lo ideal para ellos, para su historia, sus recuerdos, su experiencia, para su currículum sería aguantar y llegar hasta el final o hasta que el público decida", afirmó Acha.

Yahir opinó que ser parte de este programa es una oportunidad única y hay que aprovecharla, sobre todo en estos momentos de la competencia en que el show ya está en sus últimas semanas. "¿Cómo puede ser posible esto?", se preguntó.

Y aunque en un principio fue una incógnita quién había dicho eso, después se confirmó que había sido Rubí, quien sostuvo una llamada con sus madre y padre: "Quiero decirte que estamos muy orgullosos de ti, tú decides mija si algún día ya no quieres seguir en 'La Academia' no te preocupes por nosotros, estamos contigo, si decides renunciar cuentas con nosotros", le indicó su padre, Crescencio Ibarra.

¡Un momento muy complicado! Rubí pasa por el reto más grande de su estancia en La Academia. ������️ https://t.co/sAmKsnY8DP — La Academia (@LaAcademiaTV) July 25, 2022

Ella le respondió que por una parte quiere seguir en la competencia, pero por otra ya se quería ir, así que no estaba segura de qué decisión tomar porque los dos pensamientos que tenía eran fuertes.

Su papá le recomendó que tomara "el toro por los cuernos" y ser muy transparente con sus fans, con la gente que la quiere, ya que considera que en el escenario la joven brilla como una artista, pero sí se desafina: "Si tú quieres renunciar, con valor tienes que decir '¿Sabes qué? Me voy y me voy, no tienen por qué convencerte nadie. Si tú no te comprometes a dar más, es momento de que cuelgues los guantes. Yo soy tu quinto crítico".

La académica tuvo una noche complicada llena de sentimientos y finalmente le preguntó a su padre: "¿si tú fueras yo, te irías o te quedarías?" a lo que él respondió: "Yo me iría".

Rubí interpretó el tema "Esta noche" en esta velada que tuvo como invitados especiales a Leonardo Aguilar y al grupo Kumbia Kings. Ella recibía siempre porras de sus admiradores, quienes pidieron que no se fuera.

Al finalizar todo el espectáculo Yahir le preguntó por última vez cuál sería su decisión: si se iba o se quedaba; en caso de que renunciara, la quinceañera más famosa de México tomaría el lugar del expulsado.

"Lo he pensado mejor y me voy a quedar", respondió con las manos en su maleta, mientras recibía una ovación de sus admiradores que aprobaron la decisión.

