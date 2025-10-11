Esto es todo lo se sabe sobre la secuela de "Minecraft"

Este año, 'A Minecraft Movie' ('Una película de Minecraft') se convirtió en una de las cintas más taquilleras del año. Jason Momoa y Jack Black llevaron a la pantalla grande el universo de uno de los videojuegos que más impacto han tenido en los últimos años. Sin embargo, parece que la situación no terminará ahí.

Según anunció Warner Bros. muy pronto tendremos una secuela sobre este éxito cinematográifico. La productora confirmo que ya se trabaja en la nueva producción luego de que se estrenará el próximo 23 de julio.

'Minecraft' es la tercera película con mayor recaudación de este año, con 957 millones de dólares, solo superado por la china 'Ne Zha 2' (mil 902 millones) y 'Lilo & Stitch' (mil 037), lo que demuestra el buen momento del cine infantil.

Además, 'Minecraft' logró en su primera semana en las salas una taquilla de 301 millones de dólares, lo que supuso el mejor estreno para una película que adapta un videojuego, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

La película adapta para la gran pantalla este videojuego lanzado en 2011 y que es el más vendido de la historia con más de 300 millones de unidades.

Sobre la secuela solo se sabe que Jared Hess volverá a dirigir y coescribir el guión con Chris Galletta, informa la revista Variety.

OB