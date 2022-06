La Academia: Jolette manda mensaje a Lolita Cortés

Palabras de agradecimiento es lo que la conductora Jolette tiene hacia la nueva producción del reality "La Academia". Aunque no ha podido ver el programa que recientemente llegó a Azteca, explica que a través de TikTok vio algunos fragmentos del especial que realizaron por el 20 aniversario del reality, donde dedicaron un espacio para recordarla y, de cierta forma, reivindicar su polémico paso por el show.

“Yo no guardo ningún rencor, le deseo lo mejor”

"Qué homenaje tan hermoso, no me esperaba un homenaje tan bonito, ver a mi compañero, hermano, Erasmo hablando tan bonito de mí, comentando lo que realmente sucedió, que yo estaba enferma, tenía tos, bronquitis y esa comprensión a la luz de los años es sanador para ambas partes", dijo en entrevista telefónica. "Las palabras de López Gavito, de mi maestro Beto (Castillo)... me parece que fue una manera de disculparse, a los años, hablar tan bonito".

Si bien Jolette participó en 17 conciertos de la cuarta generación (2005) antes de abandonar el show, es recordada por los enfrentamientos que vivió con jueces como Lolita Cortés y Arturo López Gavito al ser la alumna que más problemas vocales tenía.

Con el paso de los años, hoy que se encuentra en una nueva etapa como conductora de la sección de moda del programa "Hoy", señala que no hay rencores y a la par agradece el apoyo de los fans que gracias a las redes sociales, aunque no vieron el programa en su momento, hoy la conocen y apoyan.

"Nunca la pude conocer como persona (a Lolita Cortés), nunca tuve más contacto con ellos, me parece que como lo dijo Gavito en ese especial, nada fue personal y ella simplemente estaba haciendo su trabajo, yo no guardo ningún rencor, le deseo lo mejor y hasta un abrazo le daría si la volviera a ver, deseo que la pase bien en este proyecto", explica.

"Fue la verdad (que estaba enferma), yo por ser profesional me pedían no decirlo, pero en realidad tenía una bronquitis muy fuerte y estaba afónica, así ni el mejor cantante del mundo puede hacerlo bien, entonces si hay gente que todavía me sigue juzgando ese asunto es más bien de su corazón".

Jolette envía mensaje a Rubí

Dentro de la nueva generación de "La Academia", Rubí —quien se dio a conocer luego de que sus XV años se volvieron virales— es una de las concursantes, quien ha sido criticada por jueces como Horacio Villalobos y Lola Cortés pues señalan que "no tiene voz" para mantenerse en el reality.

Al respecto, Jolette comparte unas palabras para ella, quien ha sido comparada con Jolette.

"Yo desearía de corazón que no la maltrataran, que la pase lo menos mal posible y claramente tanto ella como yo como cada uno somos irrepetibles y espero que marque su propia historia y su propio camino", señaló.

AC