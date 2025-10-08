La Granja VIP 2025: Estos son los participantes del nuevo reality

La Granja VIP es el nuevo reality show de TV Azteca, donde 16 celebridades de la farándula y las redes sociales se adentrarán en una aventura rural que los llevará al límite. Durante 10 semanas, los participantes dejarán atrás los lujos y la comodidad de sus hogares para enfrentarse a los retos y complicaciones de la vida en el campo.

Este jueves, la producción del programa reveló a Omahi, creador de contenido en TikTok, como el onceavo granjero, lo que sorprendió al público y despertó expectativa sobre los tres concursantes restantes por anunciar.

El reality contará con actores, cantantes, atletas e influencers, quienes vivirán encerrados en un paraje recóndito del Ajusco y deberán superar desafiantes pruebas que, según el presentador Adal Ramones, serán “retos que nadie verá venir”.

El programa de TV Azteca se estrenará el 12 de octubre y, hasta ahora, se han confirmado 11 de los 16 participantes:

Alfredo Adame

Jawy

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río

César Doroteo

Manola Diez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Liz Vega

Omahi

“La Granja VIP” se transmitirá por Azteca UNO y contará con cobertura 24/7 en Disney+, además de galas en vivo entre semana. Será la primera vez que este formato llegue a la televisión mexicana, con 16 personalidades compitiendo por un premio aún no revelado.

Además de la transmisión en streaming, el programa contará con galas en vivo a lo largo de la semana, en las que se definirán aspectos cruciales para la competencia: desde los participantes en riesgo de eliminación hasta posibles traiciones.

Como sugiere su nombre, en el reality los concursantes deberán ganarse su propio sustento, cuidando animales y un huerto, de los cuales dependerá su supervivencia dentro del show.

