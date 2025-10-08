Este miércoles 8 de octubre Netflix tienen dos lanzamientos, que son perfectos para pasar un momento de divertimento audiovisual desde la comodidad de tu hogar.

¿Es pastel? Halloween

Es un reality show que ya está disponible en Netflix. Ahora, ¿Es pastel? regresa con una temporada especial de Halloween, como siempre, de la mano de Mikey Day y los mejores reposteros hiperrealistas. Estos talentosos artistas pasteleros intentarán confundir a los jueces invitados con sus increíbles creaciones, mientras compiten a todo o nada para llevarse el gran premio y la gloria máxima de ¿Es pastel? Halloween.

Caramelo

Es una película de comedia y drama que ya se puede ver en Netflix. En esta emotiva tragicomedia, después de un diagnóstico que le cambia la vida, un talentoso chef encuentra la esperanza y el humor con la ayuda de un dulce amigo canino. Con Rafael Vitti y Amendoim.

