Tecate Pal Norte 2026: Estas son las fechas y sede

La fiesta norteña más alocada de todos los tiempos regresa este 2026 con nueva música, misma energía y más emoción. Tecate Pa’l Norte vuelve con la promesa de convertirse en el festival más exitoso del año.

A través de sus redes sociales, la organización del festival regio más icónico confirmó que regresará este próximo mes de marzo de 2026 con sorpresas y ajustes en su calendario.

Según informaron, a diferencia de lo que señaló el presidente de Nuevo León, Samuel García, el Tecate Pa’l Norte se celebrará únicamente tres días, siendo el 27, 28 y 29 de marzo las fechas seleccionadas.

No obstante, el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, seguirá siendo el lugar destinado para levantar los escenarios que albergarán los actos y artistas musicales más relevantes del momento.

Hasta ahora, tanto el cartel oficial como la fecha de preventa y venta de boletos no han sido revelados, pero se espera que en los próximos días se tenga más información de lo que vendrá este 2026. Aunque al igual que en ediciones anteriores el proceso de compra será mediante la plataforma de Ticketmaster.

Tecate Pa’l Norte es un festival que reúne a exponentes de distintos géneros musicales en un mismo lugar para ofrecer un evento cargado de dinamismo, arte y diversión.

Parte de su ideología es crear experiencias que te saquen de tu zona de confort a la par que puedes descubrir nuevos estilos y mundos a través de la interacción con todo tipo de gustos y preferencias.

Hasta el 2025, el Tecate Pa’l Norte ha tenido 13 ediciones, convirtiéndose en uno de los festivales más importantes y reconocidos no solo del norte del país, sino en todo México y en el mundo.

