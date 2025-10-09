Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 10 al 12 de octubre

El fin de semana del 10 al 12 de octubre llega cargado de movimientos astrales que influyen directamente en la energía de cada signo zodiacal.

De acuerdo con la reconocida astróloga Mhoni Vidente, este es un momento ideal para conectar con las vibraciones positivas del universo y estar atentos a las señales que pueden traer suerte en distintos aspectos de la vida, especialmente en lo económico y emocional.

Cada signo tiene asignados números de la suerte que pueden ser clave durante estos días. Ya sea para tomar decisiones, cerrar ciclos, abrir nuevos caminos o simplemente estar en sintonía con las buenas energías, estos números representan una guía astrológica especial para el fin de semana.

Aries: 03, 21

Tauro: 02, 19

Géminis: 00, 18

Cáncer: 07, 55

Leo: 04, 27

Virgo: 01, 29

Libra: 05, 29

Escorpión: 00, 56

Sagitario: 07, 10

Capricornio: 06, 30

Acuario: 08, 15

Piscis: 09, 23

MF