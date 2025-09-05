Reforzarán vigilancia vial en conciertos de Shakira en Guadalajara

La Policía Vial implementará un operativo especial de cara a los conciertos que ofrecerá la cantante Shakira, los próximos 6 y 7 de septiembre en el estadio Akron.

El objetivo será agilizar la circulación, prevenir incidentes viales y brindar apoyo a los miles de asistentes que acudirán a dichas presentaciones.

En total, para el dispositivo se desplegarán 120 policías viales, 10 patrullas, 10 motopatrullas y 10 ciclopolicías, reforzando la presencia de la autoridad en los principales accesos y salidas del recinto.

El estado de fuerza permanecerá para ambos conciertos y se encontrará en funciones desde las 14:00 horas de cada día, permaneciendo después de que finalicen los espectáculos y que el tráfico vehicular en la zona del Estadio Akron se normalice.

La Policía Vial del Estado de Jalisco hace un llamado a la ciudadanía a anticipar sus traslados, utilizar vías alternas y atender las indicaciones de las y los oficiales para evitar complicaciones durante sus recorridos.

TAMBIÉN LEE: Detienen a presunto autor de secuestro exprés

YC